التضامن: 93 فرعا جاهزا لصرف معاشات شهر ديسمبر

وأكد محمد عشماوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك حرص البنك على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم لذلك تم إصدار تعليمات إلى جميع مديرى وموظفى الفروع بتغذية كل ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار فضلا عن تعزيز عدد الصرافين على الشبابيك.
وأضاف عشماوى أنه فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا تم التنبيه على كل الفروع بضرورة الإلتزام بكل الإجراءات الاحترازية التى تحد من انتشار الفيروس مع وجوب الإلتزام بجدول تقسيم صرف المعاشات على شرائح منعا للتزاحم، إذ تنقسم الشرائح إلى الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 1 و2 ديسمبر، والشريحة الثانية لأصحاب المعاشات أقل من 2000 جنيه يومى الخميس والأحد الموافقين 3و6 ديسمبر والشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلى من 2000 جنيه يومى الإثنين والثلاثاء الموافقين 7و8 ديسمبر.
وأشار عشماوى إلى أن الصرف سيكون متاحًا فى أكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات من بينها الصرف من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعا أو الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلى "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى مع إلتزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزى على العملاء فى حالة السحب من أى ماكينة صراف آلى تخص البنوك الأخرى، كما تم إتاحة خدمة الصرف من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فورى الرائدة فى مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية، وذلك حرصا على سلامة العملاء من أصحاب المعاشات والمرتبات، بما يُسهم فى تخفيف التزاحم والتكدس داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية خصوصا وأن البنك يقدم خدماته لأكثر من 520 ألف عميل معاشات ومرتبات.
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