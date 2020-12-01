صور.. محافظ أسوان: البدء فى مشروعى كوبرى السيل والمضيق للسيارات

جدة - نرمين السيد - أعلن أشرف عطية محافظ أسوان، عن بدء الخطوات الفعلية على أرض الواقع لتنفيذ عدد من المشروعات الحيوية من أبرزها إنشاء كوبرى علوى للسيارات والمشاه أعلى مزلقان السيل بوسط مدينة أسوان وبطول 750 متر وبارتفاع 6 أمتار بنظام 2 كوبرى فى اتجاهين منفصلين عرض كل منهما 8 متر إذ تم عمل الجسات الأرضية تمهيدا لوضع التصميم الإنشائى النهائى وذلك من خلال لجنة فنية بمرافقة نائب المحافظ أحمد شعبان.





كما تم عمل الجسات أيضا لكوبرى آخر فوق مزلقان المضيق على طريق أسوان / القاهرة الزراعى بنفس الموصفات. وأشار أشرف عطية إلى أن تنفيذ هذه الكبارى ستساهم فى تخفيف التكدس والإزدحام لحركة المركبات والسيارات سواء فى منطقة السيل الجديد وربط غرب المدينة بشرقها وجنوبها أو على الطريق الزراعى الشرقى، بالإضافة إلى الحفاظ على حياة المواطنين.

وأشار إلى أنه بالتوازى قامت المحافظة بطلب توفير الإعتمادات المالية لاستكمال رفع كفاءة طريق إدفو / مرسى علم بداية من الكيلو "صفر إلى الكيلو 15" ومن الكيلو "60 إلى الكيلو 115" بإجمالى 70 كم وذلك لتسهيل حركة الأفواج السياحية بين مدن البحر الأحمر والمعالم والمناطق الأثرية مما سيعمل على زيادة معدلات سياحة اليوم الواحد لمحافظة أسوان، بجانب تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق توشكى/ وادى النقرة بمركز نصر النوبة بطول 65 كم والذى سيساهم فى خدمة نحو 20 ألف نسمة من سكان قرى وادى النقرة.

وقدم محافظ أسوان شكره لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وأيضا لوزارة النقل بقيادة كامل الوزيرعلى الإهتمام بتلبية هذه المطالب الهامة ضمن منظومة التنمية والبناء التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى لإحداث النقلة النوعية والطفرة غير المسبوقة فى كل المحاور وخصوصا قطاع النقل ليجسد ذلك ملحمة جديدة التنمية والنماء.

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