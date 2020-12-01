الهجرة تصدر عددا خاصا من مجلة مصر معاك

أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد الثالث والعشرين من مجلة "مصر معاك"، والذي حرصت الوزارة على أن يحمل طابعًا خاصًا، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رعايته لمبادرة اتكلم عربي، لدورها في تعميق الهوية المصرية وتعريفهم بعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة.

يضم العدد أيضا، تفاصيل انطلاق الجلسات الحوارية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بمشاركة الدكتورة "نعمت شفيق" ونخبة من الوزراء ورجال الصناعة

ورصد العدد مشاركة المصريين بالخارج في التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، بجانب رسائل السفيرة نبيلة مكرم، للمصريين بالخارج وتفاصيل الموضوعات الأخرى، توجد في المجلة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/33vWVPL.