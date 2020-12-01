إنفوجراف .. تعرف على مجهودات لجنة الإغاثة الطبية بالوزراء خلال شهر

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجهودات لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء فى شهر نوفمبر الماضى.

موضحا أنه تم الرصد والاستجابة لـ٤٤٦ استغاثة بالصحف والمواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ومكتب خدمة المواطنين .

واوضح الانفوجراف ان اللجنة أصدرت ٦١ قرار علاج على نفقة الدولة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس محلس الوزراء ، و إجراء ١٨٢ عملية جراحية خلال الشهر الماضي .

واشار الانفوجراف الى انه تم إصدار ٤ قرارات خاصة بإجراء عمليات زراعة نخاع ذات الترافق النصفي ، كما رصدت اللجنة ١٧ منشور كاذب على صفحات الاواصل الاجتماعي والتعامل معهم قانونيا .

وحول توفير الأدوية اوضح الانفوجراف انه تم توفير الأدوية اللازمة للمواطنين بإجمالي ٥٦ استغاثة تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية المختلفة .

واشار الانفوجراف انه تم توفير الاجراءات الطبية ل١٦ حالة من مرضى الاورام وعمليات الجامانيف، كما تم تركيب أطراف صناعية واجهزة تعويضية مساعدة ل٤٦ حالة من دوى الاحتياجات