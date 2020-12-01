شروط الحصول على قرض تمويل عقارى من بنك التنمية الصناعية

يعد بنك التنمية الصناعية من من اهم البنوك التى حققت نجاحات كبرى خلال السنوات القليلة الماضية، ولا سيما لتقديمها العديد من الخدمات الهامة ليس فقط للشركات والمؤسسات بل أيضًا للأفراد.

ويعتبر بنك التنمية الصناعية من البنوك التي قدمت تمويل عقاري بتسهيلات مميزة ويأتي ذلك في اطار مبادرة التمويل العقاري والتي أطلقها البنك المركزي في مايو 2014 لمحدودي الدخل، حيث يقدم البنك منتج "التمويل العقاري في اطار المبادرة".

وهذه هي الشروط التي قدمها البنك واعلن عنها سابقا طبقا للشروط والأحكام.

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محدودي الدخل

سعر الإقراض : 5%

الحد الأقصى للدخل الشهري : اقل من 1400 جنيه

الحد الأقصى لسعر الوحدة : يحدد من قبل صندوق التمويل العقاري

سعر الإقراض : 7%

الحد الأقصى للدخل الشهري : يحدد من قبل صندوق التمويل العقاري

الحد الأقصى لسعر الوحدة : يحدد من قبل صندوق التمويل العقاري

يذكر ان البنك لديه خطط لتوسعات كبرى فى جميع المحافظات المصرية خلال الخمس سنوات القادمة

وياتى ذلك ضمن مستهدفات الشمول المالي بناء علي دراسة مستفيضة لطبيعة النشاط والتصنيف السكاني ووفقا الخطة التنموية للدولة المصرية 2030 بمحافظات الجمهورية والخريطة الاستثمارية لمصر من حيث المناطق الصناعية الجديدة والتوسعات العمرانية وشبكة الطرق ومحاور التنمية.

والتوسع العمراني الذى يستهدفه البنك جاء في عدد من المدن الجديدة منها العاصمة الإدارية الجديدة – مدينة السويس الجديدة – بورسعيد الجديدة – مدينة العلمين الجديدة – ومدينة دمياط الجديدة – ومدينة المنصورة الجديدة – مدينة بنى سويف الجديدة .

وتشكل العاصمة الإدارية جسرًا حضاريًا يعمل على خلق كيان سياسي، واقتصادي، وثقافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا؛ لتوفير مناخ اقتصادي مزدهر وبنية تحتية تكون نواة لمعيشة رغدة وتنمية مستدامة وذلك فى اطار خطط الدولة المصرية والتي تهدف الي التوسع العمراني المدروس وإقامة المجتمعات العمرانية والتشغيلية الجديدة بأحدث التقنيات والقضاء علي العشوائيات مما يساهم في جذب استثمارات جديدة وخلق المزيد من فرص عمل وانخفاض معدلات البطالة و تحسن مستوي المعيشة.