"آداب حلوان" تنظم ورشة عمل عن مهارات التدريس للطلاب

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أحمد جودة - القاهرة - نظم برنامج الترجمة الفورية والتحريرية بكلية الآداب بجامعة حلوان ورشة عمل عن مهارات التدريس للطلاب. جاءت الورشة فى إطار تدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة مها حسنى القائم بعمل عميد الكلية.

حاضر فى ورشة العمل الأستاذ خالد عباس الخبير فى تدريس اللغة الإنجليزية والمحاضر بالجامعة الأمريكية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى والمدرس بعدة مدارس دولية والحاصل على دبلومة مبادئ تدريس اللغة الإنجليزية من الجامعة الأمريكية، وأدارت اللقاء د مها سمير زغلول منسق برنامج الترجمة الفورية والتحريرية بنظام الساعات المعتمدة.

وأفادت الأستاذة الدكتورة مها حسنى أن الكلية تحرص على تنظيم ورش العمل لتنمية مهارات الطلاب من خلال تدريبهم على برامج مختلفة بهدف أن يكونوا ذو مهارة للمنافسة فى الحصول على فرص عمل مناسبة لهم.

تناولت ورشة العمل الحديث عن إدارة الفصول التعليمية وأهم المشكلات التى يواجهها القائمين بالتدريس وكيفية التعامل معها وتم تقديم نماذج من طرق التعامل مع هذه المشكلات وكذلك الوسائل المختلفة لتدريس القواعد، هذا وقد أشاد جميع الحاضرين بالمعلومات القيمة التى تضمنتها المحاضرة، وأثنوا على تنظيم اللقاء.