نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القباج توجه باتخاذ الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بإتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر من بنك ناصر الاجتماعي،وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الأول من ديسمبر.

وأكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، علي حرص البنك على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لاصحاب المعاشات ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم لذلك تم إصدار تعليمات إلي جميع مديري وموظفي الفروع بتغذية كافة ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية بإستمرار فضلا عن تعزيز عدد الصرافين على الشبابيك.



وأضاف عشماوي أنه في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد تم التنبيه علي كافة الفروع بضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية التي تحد من إنتشار الفيروس مع وجوب الإلتزام بجدول تقسيم صرف المعاشات على شرائح منعا للتزاحم، حيث تنقسم الشرائح إلى الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 1 و2 ديسمبر، والشريحة الثانية لأصحاب المعاشات أقل من 2000جنيه يومى الخميس والأحد الموافقين 3و6 ديسمبر والشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلى من 2000جنيه يومي الأثنين والثلاثاء الموافقين 7و8ديسمبر.

وأشار عشماوي إلي أن الصرف سيكون متاحًا في اكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات من بينها الصرف من خلال الفروع البالغ عددها 93فرعا او الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك او البنوك الأخري مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزي علي العملاء في حالة السحب من اي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الاخري كما تم اتاحة خدمة الصرف من خلال 2000منفذ من منافذ شركة فوري الرائدة فى مجال المدفوعات الالكترونية والخدمات المالية وذلك حرصا علي سلامة العملاء من اصحاب المعاشات والمرتبات، بما يُسهم في تخفيف التزاحم والتكدس داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خاصة وأن البنك يقدم خدماتة لأكثر من 520ألف عميل معاشات ومرتبات.