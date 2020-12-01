أسعار العملات اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

تواصل أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارها مقابل الجنيه المصري، في البنوك والصرافات في بداية تعاملات اليوم. ونظرا لاهتمام المستثمرين في البنوك والبورصات، تحيا مصر يرصد متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم. أسعار العملات اليوم تباينت اسعار العملات خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 1 ديسمبر 2020. وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي: الدولار الأمريكى: ​15.60 جنيه للشراء، مقابل 15.70 جنيه للبيع. اليورو الأوروبي: 18.70 جنيه للشراء، مقابل 18.82جنيه للبيع. الجنيه إسترلينى:​ 20.81جنيه للشراء، مقابل 20.94 جنيه للبيع. الفرنك السويسرى​: 17.24 جنيه للشراء، مقابل 17.35 جنيه للبيع. 100 ين يابانى: ​14.97 جنيه للشراء، مقابل 15.05جنيه للبيع. ريـال سعودى:​ 4.16 جنيه للشراء، مقابل 4.18 جنيه للبيع. دينار كويتى:​ 50.98 جنيه للشراء، مقابل 51.38 جنيه للبيع. الدرهم إماراتى:​ 4.24 جنيه للشراء، مقابل 4.27 جنيه للبيع. اليوان الصينى:​ 2.37 جنيه للشراء، مقابل 2.38 جنيه للبيع.

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