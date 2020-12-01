أسعار الدولار الثلاثاء مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات أول ديسمبر

تواصل أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 1/12/2020 استقرارها أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية سواء في أسعار الشراء أو البيع، ويرصد تحيا مصر سعر بيع للدولار، وأدنى سعر لشراء الدولار. خلال تعاملات أول شهر ديسمبر.

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 1/12/2020



سجل سعر الدولار لدى البنك المركزى المصرى، بمستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء، 1/12/2020، نحو 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار فى بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة، إلى 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع.

وسجل أدنى سعر لـ الدولار فى بنوك التجارى الدولى "cib"، والإسكندرية وعودة ومصرف أبوظبى الإسلامى 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

وفى بنك فيصل الإسلامى وصلت قيمة الدولار إلى 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع، كما سجل فى بنوك الأهلى اليونانى، التجارى وفا، سايب، نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.