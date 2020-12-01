رويترز: إصابات كورونا تتجاوز 62.84 مليون حالة عالميا

كشف أحدث إحصاء لوكالة "رويترز"، أن إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم قد تجاوزت 62.84 مليون حالة.
وأشارت أحدث البيانات إلى أن إجمالي عدد حالات الوفاة الناتجة عن الفيروس وصل إلى مليون و464200 حالة.
وأوضحت منصة "وورلد ميترز" المتخصصة في الإحصائيات أن عدد المتعافين من مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، اقترب من تسجيل 44 مليون حالة على مستوى العالم. إذ تقوم العديد من الجهات بتوفير بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
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وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وألمانيا وبولندا وبيرو وإيران.
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