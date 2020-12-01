الصحة العالمية تتعهد بمعرفة مصدر فيروس كورونا

تعهد مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم القيام بكل الخطوات المطلوبة لكشف مصدر الفيروس الذي تسبب بوباء كوفيد-19، رافضا اتهام الوكالة الأممية بأنها تساهلت للغاية مع الصين.

وقال تيدروس ادهانوم غبريسوس "نريد أن نعرف المصدر وسنبذل كل ما هو ممكن لمعرفته"، علما أن المنظمة تأمل بإرسال فريق علمي سريعا الى منطقة يوهان في الصين، حيث ظهر الفيروس، مؤكدا أنه "ليس هناك ما نخفيه".

وقال "موقف منظمة الصحة واضح جدا: علينا معرفة مصدر هذا الفيروس لأن من شأن ذلك أن يساعدنا في تفادي أوبئة مستقبلا"، موضحا أنها "مسألة تقنية" منددا بأن يكون البعض قاموا بـ "تسييسها".

والولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا بالوباء مع أكثر من 262 الف وفاة، اتهمت بكين بالتستر على أمور ومنظمة الصحة بالانصياع لرغبة السلطات الصينية. وتشتبه دول اخرى رغم انها لا تنتقد الصين بهذه الشدة، بأن بكين تضع عراقيل.

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ومهمة الفريق الدولي المؤلف من حوالى عشرة علماء معروفين في مجال خبراتهم، كشف مصدر الفيروس وكيفية انتقاله إلى الإنسان لكنه لم يتمكن حتى الآن من زيارة الصين حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى نهاية 2019.

وفي وقتِ سابق، قالت منظمة الصحة أنها تأمل في "نشر الفريق على الأرض في أقرب فرصة" وهو الذي يجري بانتظام مؤتمرات افتراضية مع خبراء صينيين ولكن حتى الآن لم يتم تحديد اي موعد لذلك.

