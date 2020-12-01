خريطة الأمطار في المحافظات خلال اليومين القادمين

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 إلى الأحد 06 ديسمبر 2020. وينشر "اليوم السابع" لقرائه خريطة الأمطار على محافظات الجمهورية خلال الـ 72 ساعة المقبلة: - اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020: السواحل الشمالية أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم بورسعيد - العريش - رفح ) الوجه البحري أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة ) يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020 : السواحل الشمالية أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم بورسعيد - العريش - رفح ) الوجه البحري أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة ) . - يوم الخميس 3 ديسمبر 2020 : لا يوجد أمطار وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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