إنفوجراف.. مجهودات لجنة الاستغاثات الطبية خلال شهر نوفمبر

جدة - نرمين السيد - وأوضح الإنفوجراف، أنه تم رصد واستجابة 446 حالة بالصحف والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل ومكتب خدمة المواطنين، كما تم إصدار 61 قرار علاج على نفقة الدولة.

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