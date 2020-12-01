صور.. إطلاق قوافل طبية مجانية بالقرى الأشد احتياجا بالقليوبية والغربية

جدة - نرمين السيد - واصلت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، تنفيذ القوافل الطبية بالقرى الأشد احتياجا بمحافظتى القليوبية والغربية، وذلك من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية "الإدارة العامة للجامعات" بالتعاون مع الجامعات المصرية، فى إطار تنفيذ 30 قافلة طيبة، وسط إتخاذ التدابير والضوابط للوقاية من جائحة كورونا.





واستهدفت القافلة 650 مريضا بقرية كفر العرب بالوحدة الصحية بمركز بنها بمحافظة القليوبية، 600 مريضا بمركز شباب قرية ميت هاشم مركز سمنود بمحافظة الغربية.

يهدف تنفيذ القوافل الطبية إلى الارتقاء والنهوض بالقرى الأشد احتياجا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لهم، وإكساب طلاب الكليات المتخصصة خبرات من خلال التدريب التطبيقى، كما تشتمل القافلة على محاضرات توعية عن الوقاية من جائحة كورونا وعن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، و بعض الأمراض المزمنة مثل ضغط الدم والسكرى، وتقديم بعض المحاضرات الوقائية على بعض الأمراض المزمنة.

جدير بالذكر يقدم الخدمات الطبية نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب فى التخصصات الطبية الآتية: "باطنة / أطفال / جلدية /رمد / عظام / جراحة / مسالك / نساء و توليد /أسنان" وتوزيع العلاج على المرضى بالمجان، تحويل بعض الحالات لمستشفى الجامعة لإجراء "الأشعة / والتحاليل / وإجراء العمليات الجراحية اللازمة".

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