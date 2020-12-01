وزير الإنتاج يهنئ هدى المراغى لحصولها على وسام كندا: نموذج مشرف

ويعد وسام كندا Order of أرفع وسام مدنى، وذلك نظير إسهاماتها فى مجال التصنيع والهندسة الميكانيكية داخل وخارج كندا.
وأكد الوزير مرسى، فى بيان صحفى، على أن الدكتورة هدى المراغى تعد واحدة من النماذج المشرفة للجالية المصرية فى كندا، مضيفا أن هذا الإنجاز ليس بجديد على أبناء مصر فى الخارج، معربا عن فخره أنها السيدة المصرية الوحيدة فى كندا -وسط 114 مرشحًا آخرين- التى تحصل على هذا الوسام منذ إقراره رسميًا عام 1967.
كما تقدّم وزير الدولة للإنتاج الحربى، بالتهنئة للدكتور وجيه المراغى مدير مركز أنظمة التصنيع الذكى فى جامعة وندسور وعضو مجلس الاعتماد الهندسى الكندى، لحصوله على وسام الشرف PEO 2020 الكندى.
وأوضح أن وزارة الإنتاج الحربى تتشرف بالتعاون مع هدى ووجيه المراغى فى مجال الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى للصناعة وتنمية الصناعات الرقمية، وهو التعاون الذى أسفر عن تجهيز وتقديم مقترح مشروع تحالف مكوّن من عدة جامعات ومراكز بحثية وهيئات عامة وصناعية وشركات خاصة وجمعيات أهلية، للبدء فى تفعيل تطبيق مفهوم الثورة الصناعية الرابعة على خطوط إنتاج، وقد قدم مركز التميز العلمى والتكنولوجى التابع لوزارة الإنتاج الحربى مقترح هذا المشروع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا للاستفادة العلمية والتطبيقية فى تطوير الصناعة الوطنية لتواكب أحدث التقنيات التصنيعية العالمية.
كما أوضح الوزير مرسى، أن الدكتورة هدى المراغى والدكتور وجيه المراغى كانا من ضمن العلماء المشاركين فى المؤتمر الدولى رقم (46) لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا والذى نظمته لأول مرة الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى خلال العام الماضى بمشاركة (20) باحثاً مصريًا بأمريكا وكندا، بهدف الاستفادة من خبراتهم فى عدد من المجالات الحيوية المتعلقة بمختلف محاور التنمية المستدامة.
وأكد الوزير، على أن "المراغى" لا يبخلان مطلقاً بتقديم خبراتهما وأية مساعدة علمية للوطن، كما أكد من ناحية أخرى على اهتمام وزارة الإنتاج الحربى بدعم توجه الدولة نحو تشجيع الصناعة وتوطين التكنولوجيات الحديثة، وكذا دعم التقارب والتعاون مع علماء مصر بالخارج والداخل والاستفادة من علمهم وخبراتهم للخروج بمخرجات يمكن أن تستفيد بها الدولة فى المجالات الصناعية والبيئية والتعليمية المختلفة.
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