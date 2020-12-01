ضمن مبادرة حياة كريمة.. الصحة: إطلاق 68 قافلة طبية مجانية بداية من اليوم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزيرة، فى بيان صحفى، أن تلك القوافل تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن القوافل تضم التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف "مجاهد" أنه تم إطلاق 4 قوافل طبية اليوم، بمناطق جاليا الأولى مركز بلقاس محافظة الدقهلية، ودير درنكة بمركز أسيوط، والمركز الحضرى مركز ابوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، والقبابات مركز اطفيح محافظة الجيزة.

وتابع، أنه سيتم إطلاق 10 قوافل طبية أخرى غداً، فى مناطق الاسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، والجراولة مركز مطروح، والفوزة مركز ادفو شرق محافظة أسوان، وال 19 لحوم مركز النوبارية محافظة البحيرة، ودبركى مركز منوف محافظة المنوفية، والأنصار مركز اهناسيا محافظة بنى سويف، وبلاد المال قبلى مركز ابوتشت محافظة قنا، وقرية الزهور مركز شرق محافظة الاسكندرية، و جمصة شرق بكفر البطيخ محافظة دمياط، و الجبيرات مركز طهطا محافظة سوهاج، لافتاً الى أنه يستمر عمل القافلة مدة يومين متتاليين.

ولفت مجاهد إلى أنه سيتم إطلاق قافلة طبية أُخرى يومى 3 و4 من الشهر الجارى فى منطقة أبو طاحون مركز أولاد صقر محافظة الشرقية، إضافة إلى إطلاق قافلتين طبيتين أُخريين فى منطقتى وادى تال - وادى غرندل مركز ابوزنيمة محافظة جنوب سيناء، وأبو رواش مركز كرداسة محافظة الجيزة، وذلك يومى 4 و5 من الشهر الجاري.

كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومى 5 و6 ديسمبر فى مناطق العكرشة مركز الخانكة محافظة القليوبية، والتنمية مركز برج العرب محافظة الاسكندرية، وجهينة الشرقية مركز جهينة محافظة سوهاج، و الروبيات مركز طامية محافظة الفيوم، والناصرية مركز بيلا محافظة كفر الشيخ.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومى 6 و7 ديسمبر الجارى بمنطقتى مركز طبى المحروسة حى السلام ثانى محافظة القاهرة، وخريت 1 مركز نصر النوبة محافظة أسوان، بالإضافة إلى 4 قوافل طبية أخرى بمناطق الاربعين 3 مركز باريس محافظة الوادى الجديد، واليوسيفية مركز بنى عبيد محافظة الدقهلية، وعرب دفشو العادلى مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، وطهنا محافظة المنيا، وذلك فى يومى 7 و8 من الشهر نفسه.

وتابعت أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومى 8 و9 من شهر ديسمبر فى مناطق المنشاة الكبرى مركز القوصية محافظة أسيوط، والقبابات مركز أطفيح محافظة الجيزة، ووادى ابوجعدة مركز راس سدر محافظة جنوب سيناء، ومرسى حميرة - ام الخير (ابرق) مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر، والكرامة مركز العريش محافظة شمال سيناء.

بالإضافة إلى إطلاق 13 قافلة طبية أخرى فى مناطق جدة مركز باريس محافظة الوادى الجديد، وعلوش محافظة مطروح، والجزيرة الخضراء مركز التل الكبير محافظة الاسماعيلية، والشهامة مركز ادفو غرب محافظة أسوان، ومركز شباب جنيفة بحى الجناين بمحافظة السويس، وبراوة مركز اهناسيا محافظة بنى سويف، وحاجر الزاويدة مركز نقادة محافظة قنا، وعبد القادر المجزر مركز العامرية محافظة الاسكندرية، والمجابرة مركز جرجا محافظة سوهاج، والاسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، والسلام مركز السادات محافظة المنوفية، وابوراشد مركز كفر سعد محافظة دمياط، وبلقطر الشرقية مركز ابوحمص محافظة الشرقية، وذلك يومى 9 و10 من الشهر الجارى.

كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومى 10 و11 ديسمبر بمنطقتى الحرية مركز ابوحماد محافظة الشرقية، وحدربة - حلايب مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى بمناطق ووادى مكتب - وادى الندية مركز ابورديس محافظة جنوب سيناء، وفلسطين مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، والنحارية مركز كفر الزيات محافظة الغربية، و دميانا مركز بلقاس محافظة الدقهلية، والبرمبل مركز اطفيح محافظة الجيزة، وذلك يومى 11 و12 من الشهر الجارى.

وأضافت "الصادق" أنه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية فى يومى 12 و13 ديسمبر الجارى فى مناطق منشية المصرى مركز سيدى سالم محافظة كفر الشيخ، والحرجة بالقرعان مركز البلينا محافظة سوهاج، والكينج مركز العامرية محافظة الإسكندرية، وسرارة – ابورماد مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، وقفطان الشرقية مركز سمسطا محافظة بنى سويف، والونايسة مركز أطسا محافظة الفيوم، ونجع غنيم محافظة الأقصر، وشبلنجة مركز بنها محافظة القليوبية.

كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومى 13 و14 ديسمبر فى مناطق الزيات مركز بلاط محافظة الوادى الجديد، وابو الريش قبلى محافظة أسوان، ومركز طبى أبو صير مركز المرج محافظة القاهرة، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية فى مناطق الكفر الجديد مركز الرحمانية محافظة البحيرة، وكفر الصالحين مركز مغاغة محافظة المنيا، و برانيس وحماطة - ابوغصون ووادى الجمال مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر، والشركة 2 مركز دكرنس محافظة الدقهلية، وذلك يومى 14 و15 ديسمبر الجارى.