جمعة: التاريخ سيظل ذاكرا لدور صلاح الدين فى منع انتشار المذهب الشيعى

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الأوقاف - فى تصريح اليوم - إن الناس عرفوا لصلاح الدين الأيوبى مكانه ومكانته بصفته قائدًا عسكريًا عظيمًا فى تاريخنا الإسلامى بما حققه من انتصارات عظيمة توجت بافتتاح بيت المقدس، غير أن له جانبًا آخر لا يقل فى تاريخنا الإسلامى عما حققه هذا القائد العظيم من انتصارات عظيمة فى المجال العسكري، وهو مواجهة المد الشيعى ومنع تغلغله فى مصر، حيث أغلق الجامع الأزهر لما كان عليه حاله من تدريس المذهب الشيعي، حتى جاء الظاهر بيبرس بعد نحو قرن من إغلاقه فأعاد الدراسة فيه لكن على المذهب السنى.

وأضاف أن المتتبع لتاريخ الأزهر الشريف ونشأته يجد أنه تاريخ الأزهر يرجع إلى سنة 359 هـ حين أسسه جوهر الصقلى، قائد المعز لدين الله الفاطمى، واستمر العمل فى بنائه نحو عامين، وأقيمت أول جمعة فيه سنة 361هـ، فقد كان الغرض من بنائه أن يكون مسجدًا للعبادة، ومركزًا للدعوة إلى المذهب الشيعى، ولكنه سرعان ما تحول إلى معهد للدراسة بأمر من يعقوب بن كلس وزير العزيز بالله الفاطمى، واستمرت هذه الدراسة ما يزيد على قرنين من الزمان حتى جاء صلاح الدين الأيوبى فأغلق الجامع الأزهر منعًا لدراسة المذهب الشيعى الذى يخالف مذهبه السنى، فظل الجامع الأزهر مغلقًا نحو قرن من الزمان حتى جاء الظاهر بيبرس فجدد من شبابه، وأعاد إليه حياته العلمية سنة 665هـ ، لكن على المذهب السنى لا المذهب الشيعى.

وتابع وزير الأوقاف: "تتابعت الدول على الأزهر وهو ينهض برسالته فى خدمة الدين واللغة، حتى فى أحلك العصور وأحرج الأوقات، فقد حاول العثمانيون - عندما حكموا مصـر- أن يفرضوا اللغة التركية على أهلها، فأغلقوا المدارس، وسلبوا أوقافها، وعطلوا ديوان الإنشاء، فظل الأزهر يناهض ظلمهم، ويعمل جاهدًا على إشعاع التراث الديني، وحفظ اللغة العربية من طغيان التركية، وقد تخرج فى هذه الفترة الحالكة وهذا الظلام الدامس علماء أجلاء من أمثال الشيخ محمد الخراشى، والشيخ عبد الله الشرقاوى، والشيخ أحمد الدمنهورى، والشيخ العطار، وغيرهم.

وأشار إلى أن التاريخ سيظل يذكر لصلاح الدين الأيوبى دوره العظيم واعتزازه بمذهبه السنى، ومنع انتشار المذهب الشيعى فى مصر، وإحياءه للمذهب السنى بها، رحم الله صلاح الدين الأيوبى، وحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه، ووفقنا لحسن اتباع سنة نبينا الحبيب سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) القائل: {تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدى أبدا كتاب الله وسنتي}، ويقول (صلى الله عليه وسلم): {عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ}".