بروتوكول تعاون بين النقض ووزارة الاتصالات لتطوير منظومة العمل القضائى

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار عبد الله شوضة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالى، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون بين محكمة النقض ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وحضر اللقاء، المستشار فتحى المصرى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار فتحى حنضل، النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد سعيد حسين خليل نائب رئيس محكمة النقض ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمستشار خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، والمستشار أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.

وأناب" شوضة" لتوقيع البروتوكول، المستشار محمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس العلاقات الدولية، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البروتوكول يهدف إلى تطوير منظومة العمل القضائى والإدارى باستخدام أحدث التكنولوجيات، ووفقا للمعايير العالمية، وذلك فى إطار العمل على بناء مصر الرقمية لإحداث نقلة نوعية فى الخدمات المقدمة للمواطنين حيث يهدف البروتوكول إلى إتاحة خدمات المحكمة عبر منصة مصر الرقمية، والتى تم إطلاقها بشكل تجريبى فى يوليو الماضى لتوفير الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين بشكل يضمن جودة الخدمة وسهولة الحصول عليها.

وأوضح أن البروتوكول يهدف أيضا إلى ربط محكمة النقض بمنظومة التقاضى، وذلك فى إطار التعاون مع وزارة العدل لتنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية إلى جانب التعاون فى تنفيذ مشروع لتوثيق وحفظ تراث محكمة النقض.

وأشار المستشار عبد الله شوضة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى أن البروتوكول من شأنه تسخير وسائل التقنية وتكنولوجيا المعلومات بمحكمة النقض، وذلك ضمن طفرة تقنية شاملة تحقق نقلة نوعية بمنظومة العمل القضائى، تقوم على محورين أساسيين، الأول يهدف إلى ربط المحكمة بالجهات القضائية المختلفة لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مما يؤمن ويسهل العمل الإدارى ويساهم فى إنجاز القضايا، ويتضمن المحور الثانى إتاحة خدمات محكمة النقض للمواطنين وتيسير الحصول عليها من خلال منصة مصر الرقمية.

وتصل مدة العمل بهذا البروتوكول إلى عامين، حيث يتضمن تنفيذ عدد من المشروعات، تشمل: مشروع تطوير مركز معلومات محكمة النقض لاستضافة مشاريع البروتوكول، وتوفير التدريب المتخصص للعاملين بالمركز، وتطوير دورة العمل الداخلية، وإدخال جميع القضايا المتداولة على الأنظمة الداخلية عن طريق التعاقدات اللازمة مع شركات أرشفة متخصصة، مع مراعاة الحفاظ على أمن المعلومات تحت إشراف مركز معلومات محكمة النقض، بالإضافة إلى تحديث وتطوير البوابة الموحدة لخدمات محكمة النقض، وتنفيذ مشروع أرشفة القضايا المتداولة والذى يبلغ نحو 5 ملايين قضية.

وينص البروتوكول على تقديم خدمات إلكترونية مستحدثة للمواطنين عن طريق الهواتف المحمولة ومراكز الاتصال وشبكة المعلومات الدولية، من خلال منصة مصر الرقمية التى تطورها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف توفير الوقت والجهد والمال، حيث يتم تأدية الخدمة بالكامل من خلال هذه الوسائل بدون الحاجة للذهاب إلى الجهة مقدمة الخدمة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لميكنة الجلسات وإداراتها إلكترونياً وربطها مع المستودع الموحد لعدالة مصر الرقمية "المدنى والجنائى"، وتبلغ ميزانية العمل بالبروتوكول 120 مليون جنيه.