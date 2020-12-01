القوى العاملة: توفير 120 فرصة عمل والتفتيش على 208 منشآت بالوادى الجديد

وأشار الوزير، وفقا لبيان صحفى، إلى أن المديرية استخرجت 23 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة لـ 23 عاملا، أما فى مجال علاقات العمل، فقد تلقت 5 شكاوى مطالب عمالية، تم تسوية 4 شكاوى منها، بالإضافة إلى شكوى واحدة ما زالت تحت البحث والدراسة.
ولفت الوزير إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 74 ألف جنيه لـ 25 عاملا من المسجلين بالإدارة.
وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضى: إن المديرية قامت فى مجال تفتيش العمل، بالتفتيش على 208 منشآت، دورى وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 6 محاضر مخالفات عمالية، وعمل 4 ندوات توعية لشرح أحكام قانون العمل، وتنظيم الأسرة، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 47 منشأة، 2 حملة تفتيشية، وعمل 12 قياسات ميدانية.
وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال التدريب المهنى، تم الانتهاء من تنفيذ دورة تدريبية لـ10 متدربة من الفتيات على مهنة التفصيل والخياطة، و 10 متدربين على مهنة السباكة الصحية، بالوحدة المتنقلة بقرى الأربعين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة "مهنتك مستقبلك"، وجارى تنفيذ دورة تدريبية لـ10 متدربة على مهنة التفصيل والخياطة بمركز تدريب مهنى الخارجة، فضلاً عن البدء فى تنفيذ دورة تدريبية على مهنة الكليم والسجاد اليدوى لـ15 متدربة من الفتيات بقرية البشندى بمركز بلاط.
وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم متابعة 74 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.
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