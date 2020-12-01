إنفوجراف.. مصر أول دولة تقدم التأمين الصحى الشامل بشمال إفريقيا

جدة - نرمين السيد - واستعرض التقرير أهم المبادرات الصحية التي تم إطلاقها ضمن حملة "100 مليون صحة"، ومنها المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، والتي تم إطلاقها فى يونيو 2020 بجميع محافظات الجمهورية، وتستهدف أصحاب الأمراض المزمنة لمن هم فوق سن الـ 40 عاما، والذين يبلغ عددهم نحو 28 مليون مواطن.

وأوضح التقرير أن إجمالى ما تم صرفه للمبادرة بلغ نحو 66.7 مليون جنيه حتى الآن، إذ تم فحص نحو 21.5 مليون مواطن، فى حين تم تقديم الخدمة الطبية لحوالى 2.2 مليون مواطن، مع صرف علاج للمترددين يكفى لمدة 3 أشهر، وذلك منذ بدء المبادرة.



وأوضح التقرير أن المبادرة مجانية شاملة الفحص والكشف وصرف العلاج مدى الحياة، كما أنها تقدم التوعية الصحية للمترددين، فضلا عن تخصيص ممرات آمنة لدخول وخروج المرضى بالمستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة.

ووفقا للتقرير أيضا، فإن عدد الفرق الطبية المشاركة فى المبادرة يبلغ نحو 6538 فريقاً طبياً مدربين على أحدث بروتوكولات العلاج المعتمدة وأجهزة الفحص المختلفة، بينما يتم تقديم الخدمات الصحية للمبادرة من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبى، إلى جانب أكثر من 750 قافلة طبية و760 فرقة متحركة، علما بأن تطبيق "صحة مصر" والموقع الرسمي لوزارة الصحة يمكنان المواطنين من معرفة أماكن تقديم الخدمة الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة.



وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، أظهر التقرير أنه تم إطلاقها في يوليو 2019، وقد تم تخصيص 112 مستشفى للفحص المتقدم بالمبادرة، فضلاً عن 3538 وحدة أولية تقوم بتقديم الخدمة للسيدات.

وتستهدف المبادرة تقديم خدمة الكشف المبكر عن أورام الثدى والتوعية بأهمية الفحص الدورى للثدى، بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات، فضلاً عن تقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج العالمية بالمجان، وذلك لما يقرب من 30 مليون امرأة على مستوى الجمهورية.

وكشف التقرير عما تم إنجازه بالمبادرة منذ إطلاقها، حيث ترددت نحو 10.3 مليون سيدة على الوحدات الصحية المقدمة للخدمة منهم 1.1 مليون زيارة دورية وعارضة، بينما تلقت الخدمة نحو 9.2 مليون سيدة على مستوى الجمهورية، فى حين تم تدريب 14 ألف فرد من مقدمى الخدمة وتأهيلهم.



وبلغ عدد السيدات اللاتى تم إجراء أشعة لهن نحو 107.1 ألف سيدة، بينما تم سحب عينة لـ 5500 سيدة وعمل تحليل باثولوجى لهن، فى حين تم اكتشاف 2325 حالة سرطان ثدى وبدأ علاج 1900 حالة منها.

وبالنسبة للمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة، ذكر التقرير أنه تم إطلاقها فى يوليو 2018، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 5 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن عدد المستشفيات المشاركة فى تنفيذ المبادرة بلغ 380 مستشفى، كما تم إجراء 543.8 ألف عملية جراحية وتحويل نحو 20.3 ألف حالة لتلقى العلاج الدوائى بدلا من التدخل الجراحي، ذلك منذ بدء المبادرة.



وأشار التقرير إلى أن المبادرة قد ساهمت فى تقليل متوسط زمن الانتظار الآن إلى 17 يوماً بدلاً من 400 يوم فى يونيو 2014، موضحا أن المبادرة تضمنت إجراء 209.5 ألف قسطرة قلبية، و31.5 ألف جراحة قلب مفتوح، بالإضافة إلى إجراء 206.2 ألف جراحة رمد، و27.5 ألف جراحة مخ وأعصاب، وكذلك 27.5 ألف جراحة عظام، فضلا عن إجراء 35.6 ألف جراحة أورام، و3362 زراعة قوقعة أذن، إلى جانب إجراء 454 زراعة كبد، و260 زراعة كلى، كما تم إجراء 478 قسطرة مخية، و1446 قسطرة طرفية.

وعلى صعيد متصل، استعرض التقرير أهم ملامح المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، والتى استمرت لمدة 7 أشهر فى الفترة "أكتوبر 2018 - أبريل 2019"، بكل محافظات الجمهورية.



وأشار التقرير إلى هناك 309 نقاط مسح ثابتة للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية بعد انتهاء الحملة داخل 27 محافظة، بالإضافة إلى 41 نقطة مسح تم توفيرها بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية لتقديم خدمات المسح للمصريين العائدين من الخارج.

وذكر التقرير أنه تم فحص 57 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، بواقع 50 مليون مواطن أكبر من 18 عاما، تلقى منهم العلاج نحو 1.1 مليون مواطن، كما تم فحص 7 مليون من طلاب المدارس، ووصل عدد الطلاب الذين انتهوا من العلاج نحو 3604 طلاب.

وأظهر التقرير، الإشادات الدولية الخاصة بهذه المبادرة، إذ علقت منظمة الصحة العالمية بأن مصر تنفذ أكبر برنامج فى العالم للكشف عن فيروس سى وتقديم العلاج، كما صرح البنك الدولى بأن برنامج الكشف عن فيروس سى يعد نموذجا للبلدان النامية فى مجال ضمان حصول الشريحة الأشد فقراً على العلاج الحديث بتكلفة معقولة على الدولة.

ومن المقرر أن تتسلم مصر من منظمة الصحة العالمية شهادة بخلو البلاد من فيروس سى خلال العام الجارى.

وفى إطار اهتمام الدولة بصحة ورعاية الأطفال، رصد التقرير عددا من المبادرات التي تم إطلاقها فى هذا الصدد، إذ أشار إلى المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"، بإجمالى تكلفة بلغت نحو 380 مليون جنيه، وتم فحص 13.3 مليون طالب خلال عام "2019 - 2020"، بينما من المستهدف فحص نحو 14 مليون طالب خلال عام "2020 -2021".

كما تم إطلاق المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار "نور حياة"، بإجمالى تمويل مليار جنيه، إذ تم إجراء الكشف الطبى لنحو 630 ألف طالب عام"2019 - 2020"، فى حين تم توفير نحو 67 ألف نظارة طبية للطلاب بالمجان خلال عام"2019-2020"، هذا إلى جانب إطلاق الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلاب المدارس الابتدائية، بإجمالى تكلفة تبلغ نحو 380 مليون جنيه، وتم خلالها فحص نحو 10.8 مليون طالب في عام "2019 - 2020"، ومن المستهدف فحص 15 مليون طالب خلال عام "2020-2021".

واستكمالا لمبادرات دعم صحة الطفل، أشار التقرير إلى المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، والتى تبلغ إجمالى تكلفتها السنوية 49 مليون جنيه، إذ تم إجراء المسح السمعى لنحو 1.1 مليون طفل حديث الولادة، وتحويل 6.9 ألف طفل لمستشفيات الإحالة، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية لدعم "صحة الأم والجنين"، بإجمالى تكلفة تصل إلى 55.5 مليون جنيه، وقد تم فحص نحو 283.5 ألف سيدة حامل من أصل 1.5 مليون سيدة مستهدفة، بينما تشارك 163 مستشفى و3512 وحدة فى المبادرة.



وبالإضافة إلى ذلك، وصل عدد القوافل الطبية التى تم إطلاقها لتقديم الخدمة العلاجية بالمجان إلى 2379 قافلة طبية، استفاد منها نحو 2.7 مواطن خلال الفترة "يناير 2019 - نوفمبر 2020"، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وإلى جانب ما سبق، استعرض التقرير الطفرة التى شهدها القطاع الطبى المصرى خلال الفترة من 2014 حتى 2020، لافتا إلى أن إجمالى مخصصات قطاع الصحة عام 2020 -2021 بلغ 258.5 مليار جنيه، حيث زاد إنفاق الدولة على قطاع الصحة بنسبة 151.3%، إذ بلغ 93.5 مليار جنيه فى عام 2020 -2021 مقارنة بـ 37.2 مليار جنيه عام 2014/2015، بينما زادت مخصصات الأدوية بنسبة 214.3%، حيث بلغت 11 مليار جنيه فى عام 2020 - 2021 مقارنة بـ 3.5 مليار جنيه عام 2014 - 2015.

كما ارتفع عدد وحدات ومراكز الرعاية الأولية بنسبة 11.5% ليصل إلى 5136 وحدة فى 2020 مقارنة بـ 4607 وحدة فى 2014، وارتفع أيضا أعداد الأفراد المؤمن عليهم بنسبة 11.5% ليصلوا فى 2019/2020 إلى 57 مليون فرد، مقارنة بـ51.1 مليون فرد فى 2014/2015، فيما زاد عدد مراكز الغسيل الكلوى بنسبة 25.1% لتصل إلى 428 مركزاً عام 2020 مقارنة بـ 342 مركزا عام 2014.



وفى السياق ذاته، ارتفعت قيمة تكلفة العلاج على نفقة الدولة بالداخل بنسبة 140% لتسجل نحو 9.6 مليار جنيه فى 2019/2020مقارنة بـ4 مليار جنيه فى 2014/2015، بينما ارتفعت أعداد المتلقين للعلاج على نفقة الدولة بالداخل بنسبة 90.9% لتصل إلى 2.1 مليون فرد فى 2019/2020، مقارنة بـ 1.1 مليون فرد فى 2014/2015، كما زادت نقاط الإسعاف بنسبة 43.8%، إذ وصل عددها فى 2020 إلى 1555 نقطة إسعاف مقارنة بـ 1081 نقطة إسعاف فى 2014.

وأظهر التقرير أن إجمالى عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بلغ 544 مستشفى، تحتوى على 63 ألف سرير، بالإضافة إلى 4343 حضانة، بينما يعمل بهذه المستشفيات نحو 72.6 ألف طبيب و153.8 ألف عضو هيئة تمريض، وذلك حتى عام 2020، علماً بأنه تم تنفيذ 298 مشروعاً لتطوير المستشفيات و654 مشروعا لتطوير وحدات ومراكز الرعاية الصحية خلال الفترة "يوليو 2014 – نوفمبر 2020".

واستكمل التقرير أبرز ما تم بقطاع الصحة حتى عام 2020، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الصيدليات العامة وصل إلى 75.5 ألف صيدلية، بينما بلغ إجمالى عدد وحدات تنظيم الأسرة 5405 وحدة، ذلك فى حين وصل إجمالى عدد العيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة إلى 525 عيادة.

وفيما يتعلق بالمستشفيات الجامعية حتى عام 2020، أظهر التقرير أن إجمالى عددها وصل إلى 121 مستشفى "منهم 6 مستشفيات تتبع جامعة الأزهر"، تضم 35.8 ألف سرير، و864 حضانة، وبلغ إجمالى عدد كليات الطب 32 كلية، فى حين يصل إجمالى أعداد الخريجين من كليات الطب سنوياً إلى 10 آلاف خريج.

كما تطرق التقرير إلى منظومة التأمين الصحى الشامل، موضحا أنه سيتم تطبيقها على 6 مراحل على مدار 15 عاما، إذ تتضمن المرحلة الأولى محافظات "بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان"، بينما تتضمن المرحلة الثانية محافظات "مطروح، البحر الأحمر، قنا، شمال سيناء"، فى حين تشمل المرحلة الثالثة محافظات "الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، كفر الشيخ"، والمرحلة الرابعة محافظات "بنى سويف، أسيوط، المنيا، الوادى الجديد، الفيوم"، والمرحلة الخامسة محافظات "الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية"، وأخيرا المرحلة السادسة التى تشمل محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

وذكر التقرير أن ميزانية تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمرحلة الأولى بلغت نحو 23.5 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه تم إطلاق التشغيل التجريبى بالمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد فى يوليو 2019، حيث تم تطوير 8 مستشفيات و31 وحدة صحية ومركزا لصحة الأسرة، كما تم تسجيل نحو 654.8 ألف مواطن بالمنظومة، فى حين بلغ عدد المترددين على العيادات نحو 525 ألف حالة، بينما تم إجراء 618.2 ألف فحص، و31.9 ألف عملية.



وأوضح التقرير أيضا، أنه جار التشغيل التجريبى بباقى محافظات المرحلة الأولى "الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان"، وذلك بالرغم من أزمة فيروس كورونا، حيث تم تطوير 8 مستشفيات و23 وحدة صحية ومركزاً لصحة الأسرة بمحافظة جنوب سيناء، كما تم تسجيل نحو 83.2 ألف مواطن، فى حين تم إجراء 47.1 ألف فحص.

وفيما يتعلق بمحافظة الأقصر، ذكر التقرير أنه تم تطوير 8 مستشفيات و59 وحدة صحية ومركزاً لصحة الأسرة، بالإضافة إلى تسجيل نحو 772.3 ألف مواطن بالمنظومة، فى حين تم إجراء 62.5 ألف فحص.

وبالنسبة لمحافظة الإسماعيلية، جاء فى التقرير أنه تم تطوير 4 مستشفيات و17 وحدة صحية ومركزا لصحة الأسرة، كما تم تسجيل نحو 920 ألف مواطن بالمنظومة، فى حين تم إجراء 62.3 ألف فحص.

وفى السياق ذاته، أوضح التقرير أنه تم تطوير 11 مستشفى و112 وحدة صحية ومركزا لصحة الأسرة بمحافظة أسوان، كما تم تسجيل نحو 693.5 ألف مواطن بالمنظومة، بينما تم إجراء 9.6 ألف فحص، فى حين تم تطوير 4 مستشفيات و27 وحدة صحية ومركزاً لصحة الأسرة بمحافظة السويس، كما تم تسجيل نحو 181.9 ألف مواطن بالمنظومة، فى حين تم إجراء 31.4 ألف فحص.

وورد فى التقرير بعض الإشادات الدولية بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إذ أكدت وكالة فيتش أن مصر ستكون أول دولة تقدم التأمين الصحى الشامل فى منطقة شمال إفريقيا، كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن مصر اتخذت بالتعاون معها خطوات جادة لتطبيق معايير سلامة المرضى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.