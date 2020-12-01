حاتم باشات: ما يحدث بين إثيوبيا وتيجراى شأن داخلى

وأضاف باشات، أن آبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا الحالى يحاول تقليص نفوذ الإقليم ولذا أجرى عمليات عسكرية مصدق عليها من البرلمان، ما أحدث حالة انفجار داخلى لاسيما أن المعركة ليست سهلة، خصوصا فى ضوء وجود نحو 200 ألف مقاتل داخل الإقليم بالإضافة للقوات الخاصة، والقوات الإثيوبية تمثل 150 ألفًا إلى جانب القوات الخاصة بها، ما ينذر بحدوث إشكالية كبرى.
وأشار إلى أن هناك تدخلًا دوليًا لاحتواء الموقف فى ضوء وجود نازحين ولاجئين على الحدود السودانية تتجاوز الـ36 ألف نسمة، وتزداد الإشكاليات لصعوبة الإمكانيات من منظمات الإغاثة فى تلك المنطقة.
واستطرد القائم بأعمال الأمين العام للمصريين الأحرار: "لن نتحدث عن ظروف خارجية وتدخلات أو لاعبين أساسيين فى تلك الأزمة سواء إسرائيل أو الجناحين التركى والقطرى، ومتوقع الدور الأمريكى عقب الانتهاء من تبعات الانتخابات".
وأكد أن ما يحدث بين إثيوبيا والإقليم شأن داخلى ولكن ما يهمنا استقرار المنطقة بالكامل وخصوصا السودان، ولا مجال لخلط الأوراق بين ما يجرى وإشكالية سد النهضة، وعلينا ألا نغفل تأثير صداقة إرتيريا مع إثيوبيا وتحديدا آبى أحمد وأسياس أفورقى مما سيكون له أثر فى إشكالية الإقليم من تدخلات فى عدة صور ومنها عسكريا وسياسيا.
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