إنفوجراف.. لجنة استغاثات مجلس الوزراء ترصد 17 منشورا كاذبا على صفحات التواصل

نشر مجلس الوزراء، إنفوجرافا أوضح من خلاله جهود لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء فى شهر نوفمبر الماضى. وأوضح "الإنفوجراف"، أنه تم رصد واستجابة 446 حالة بالصحف والمواقع الإخبارية، ورصد 17 منشورا كاذبا على صفحات التواصل الاجتماعي، وصدور 61 قرار علاج على نفقة الدولة، وإجراء 182 عملية جراحية وتركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ46 حالة .

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