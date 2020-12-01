وزيرة الصحة: إطلاق 68 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية تبدء اليوم وحتى...

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق 68 قافلة طبية مجانية خلال الفترة من يوم 1 وحتى منتصف الشهر الجاري، بجميع محافظات الجمهورية.

وتأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف "مجاهد" أنه تم إطلاق 4 قوافل طبية اليوم، بمناطق جاليا الاولى مركز بلقاس محافظة الدقهلية، ودير درنكة بمركز اسيوط، والمركز الحضرى مركز ابوزنيمة محافظة جنوب سيناء، والقبابات مركز اطفيح محافظة الجيزة، كما سيتم إطلاق 10 قوافل طبية أخرى غداً، في مناطق الاسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، والجراولة مركز مطروح، والفوزة مركز ادفو شرق محافظة اسوان، وال 19 لحوم مركز النوبارية محافظة البحيرة، ودبركى مركز منوف محافظة المنوفية، و الانصار مركز اهناسيا محافظة بنى سويف، وبلاد المال قبلى مركز ابوتشت محافظة قنا، وقرية الزهور مركز شرق محافظة الاسكندرية، و جمصة شرق بكفر البطيخ محافظة دمياط، و الجبيرات مركز طهطا محافظة سوهاج، لافتاً الى أنه يستمر عمل القافلة مدة يومين متتاليين.

ولفت مجاهد الى أنه سيتم اطلاق قافلة طبية أُخرى يومي 3 و4 من الشهر الجاري في منطقة ابوطاحون مركز اولاد صقر محافظة الشرقية، إضافة إلى إطلاق قافلتين طبيتين أُخريين في منطقتي وادى تال - وادى غرندل مركز ابوزنيمة محافظة جنوب سيناء، و ابو رواش مركز كرداسة محافظة الجيزة، وذلك يومي 4 و5 من الشهر الجاري، كما سيتم اطلاق 5 قوافل طبية يومي 5 و6 ديسمبر في مناطق العكرشة مركز الخانكة محافظة القليوبية، و التنمية مركز برج العرب محافظة الاسكندرية، و جهينة الشرقية مركز جهينة محافظة سوهاج، و الروبيات مركز طامية محافظة الفيوم، و الناصرية مركز بيلا محافظة كفر الشيخ.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 6 و7 ديسمبر الجاري بمنطقتى مركز طبى المحروسة حي السلام ثاني محافظة القاهرة، و خريت 1 مركز نصر النوبة محافظة اسوان، بالإضافة إلى 4 قوافل طبية أخرى بمناطق الاربعين 3 مركز باريس محافظة الوادى الجديد، واليوسيفية مركز بني عبيد محافظة الدقهلية، وعرب دفشو العادلى مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، وطهنا محافظة المنيا، وذلك في يومي 7 و8 من الشهر نفسه.

وتابعت أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومي 8 و9 من شهر ديسمبر في مناطق المنشاة الكبرى مركزالقوصية محافظة اسيوط، والقبابات مركز اطفيح محافظة الجيزة، ووادى ابوجعدة مركز راس سدر محافظة جنوب سيناء، ومرسي حميرة - ام الخير (ابرق ) مركز الشلاتين محافظة البحر الاحمر، والكرامة مركز العريش محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى إطلاق 13 قافلة طبية أخرى في مناطق جدة مركز باريس محافظة الوادى الجديد، وعلوش محافظة مطروح، والجزيرة الخضراء مركز التل الكبير محافظة الاسماعيلية، والشهامة مركز ادفو غرب محافظة اسوان، ومركز شباب جنيفة بحي الجناين محافظة السويس، وبراوة مركز اهناسيا محافظة بنى سويف، وحاجر الزاويدة مركز نقادة محافظة قنا، وعبد القادر المجزر مركز العامرية محافظة الاسكندرية، والمجابرة مركز جرجا محافظة سوهاج، والاسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، والسلام مركز السادات محافظة المنوفية، وابوراشد مركز كفر سعد محافظة دمياط، وبلقطر الشرقية مركز ابوحمص محافظة الشرقية، وذلك يومي 9 و10 من الشهر الجاري.

كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 10 و11 ديسمبر بمنطقتى الحرية مركز ابوحماد محافظة الشرقية، وحدربة - حلايب مركز حلايب محافظة البحر الاحمر، كما سيتم اطلاق 5 قوافل طبية أخرى بمناطق ووادى مكتب - وادى الندية مركز ابورديس محافظة جنوب سيناء، و فلسطين مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، و النحارية مركز كفرالزيات محافظة الغربية، و دميانا مركز بلقاس محافظة الدقهلية، والبرمبل مركز اطفيح محافظة الجيزة، وذلك يومي 11 و12 من الشهر الجاري.

وأضافت "الصادق" أنه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية في يومي 12 و13 ديسمبر الجاري في مناطق منشية المصرى مركز سيدى سالم محافظة كفرالشيخ، والحرجة بالقرعان مركز البلينا محافظة سوهاج، والكينج مركز العامرية محافظة الاسكندرية، وسرارة – ابورماد مركز حلايب محافظة البحر الاحمر، و قفطان الشرقية مركز سمسطا محافظة بنى سويف، والونايسة مركز أطسا محافظة الفيوم، ونجع غنيم محافظة الأقصر، وشبلنجة مركز بنها محافظة القليوبية، كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومي 13 و14 ديسمبر في مناطق الزيات مركز بلاط محافظة الوادي الجديد، وابو الريش قبلى محافظة اسوان، ومركز طبى ابو صير مركز المرج محافظة القاهرة، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية في مناطق الكفر الجديد مركز الرحمانية محافظة البحيرة، و كفر الصالحين مركز مغاغة محافظة المنيا، و برانيس وحماطة - ابوغصون و وادى الجمال مركز مرسى علم محافظة البحر الاحمر، و الشركة 2 مركز دكرنس محافظة الدقهلية، وذلك يومي 14 و15 ديسمبر الجاري.