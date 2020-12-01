وزير الخارجية يغادر للرياض لترؤس لجنة التشاور السياسي بين مصر والسعودية

غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الثلاثاء ، وزير الخارجية سامح شكري ، متجها إلى عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض في زيارة هناك ، لترؤس لجنة التشاور السياسي بين مصر والسعودية ، والتي تعقد على مستوى وزيري خارجية البلدين ، علمًا بأنه قد سبق ذلك اجتماعات تنسيقية لكبار المسؤولين بمشاركة مساعدي وزيريّ الخارجية من الجانبين .

قالت مصادر مطلعة بالمطار تم انهاء اجراءات سفر شكري والوفد المرافق له علي الطائرة السعودية المتجهة الي الرياض .

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها سوف تشهد أعمال اللجنة حوارًا مُعمقًا بين البلدين الشقيقيّن حول التحديات المتنامية ، التي تشهدها المنطقة وسبل التعاطي مع التطورات المُتسارعة التي تشهدها الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام من الجانبين، وتأكيدًا على التضامن المتبادل بين مصر والسعودية في مواجهة ما يُهدد أمنهما واستقرارهما والأمن القومي العربي بشكل عام، فضلاً عن مناقشة سبل دفع أوجه التعاون الثنائي لآفاق أرحب خلال الفترة المُقبلة، وبما يعكس توجيهات القيادة السياسية في البلدين في هذا الصدد.