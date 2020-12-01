”تطوير التعليم”: تدريب مصري ألماني لطلاب المجمعات التكنولوجية ومنحهم شهادة من ”سيمنز”

ناقش مجلس مشروعات التطوير بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ترتيبات إعداد بروتوكول التعاون مع الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني، لإتاحة دورات تدريبية متخصصة لطلاب المجمعات التكنولوجية التابعة لصندوق تطوير التعليم.

وأكد المجلس - خلال اجتماعه الشهري اليوم الثلاثاء برئاسة دكتور أحمد حسني الحيوي الأمين العام للصندوق - أن الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني والتي تقوم على تشغيلها شركة "سيمنز" الألمانية العالمية من خلال فرعها بمصر، ستمنح شهادات معتمدة من شركة «سيمنز» باجتياز هذه الدورات التدريبية، والتي بدورها ستتيح للحاصلين عليها فرصا مميزة للالتحاق بسوق العمل.

من جانبه، قال الدكتور أحمد الحيوي، إن الاجتماع شهد مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالمجمعات التكنولوجية، منها الإحاطة المقدمة من مدير مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم بشأن انتظام العملية التعليمية للطلاب الخريجين من المرحلة الأولى (المدرسة الثانوية التكنولوجية) من مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط والملتحقين لاستكمال دراستهم بالفيوم، مما يؤهلهم للحصول على شهادة بكالوريوس التكنولوجيا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، وكذلك الحصول على شهادة المؤهلات المهنية الإيطالية المستوى السادس المهني طبقاً لإطار المؤهلات الأوروبية، والتي يمنحها إقليم «إيميليا – رومانيا» الشريك التعليمي الإيطالي لمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم.