الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي البصل وقصب السكر خلال ديسمبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر ديسمبر.
و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل السكرية في الآتي:
• الأستعداد لبدء موسم العصير ومعرفة التخصيصة المقررة حسب ظروف التشغيل بمصانع السكر.
• عند بدء الكسر والتوريد للمصانع يجب أن يراعى الآتي:-
1. الكسر في المساحات المفطومة والمساحات التي يقوم مهندس المنطقة بإجراء اختبارات التحاليل الحقلية لها بواسطة أجهزة الرفراكتوميتر.
2. أن يكون الكسر بين الترابين.
3. أن يكون القصب المكسور نظيف وخالي من القش والأوراق الخضراء ويوضع على ارض نظيفة (نظام الجريدة) لضمان تحميل وهو نظيف خالي من الشوائب التي تزيد من نسبة الاستقطاع الطبيعة بالمحصول المورد والذي يؤثر على إنتاج السكر بالمصانع.
4. أن يكون الكسر على قدر العربات المرسلة أو وسائل النقل المصرح بها ولا يتم ترك قصب مكسور سواء بالحقول أو بالمخازن بعد الإنتهاء من عملية الشحن.
5. ضرورة إتباع باقي التعليمات الفنية والإرشادية من مهندس المناطق خاصة عدم حرق القصب وسرعة التبليغ عن أي قصب يتعرض للحريق لاتخاذ اللازم نحو توريده .
6. مداومة الاتصال بالسادة مهندسي المناطق لمعرفة التخصيصه اليومية وبيانات التوريد وخلافة والعمل على حل المشاكل اليومية. وإدارة القصب بالمصانع على استعداد دائما للمعاونة في إيجاد الحلول الفورية لها.
7. الإستمرار في خدمة محصول الغرس الخريفي والمحاصيل المحملة علية بإتباع التوصيات الفنية الخاصة بها من حيث الري والتسميد ومكافحة الآفات.
8. الاهتمام بمكافحة الحشائش خارج حقول قصب السكر وتطهير المساقى والجسور والمصارف منها – والتنسيق مع جهاز تحسين الأراضي ومديرية الزراعة في هذا الشأن.
كما أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر ديسمبر.
وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:
ا) انتاج البصل الفتيل بالوجه القبلى:
1-يجب الأنتهاء من نقل المشاتل الى الأرض المستديمة
2- استمرار نقاوة الحشائش
3- اجراء الرش الدورى الوقائى بالمبيدات الموصى بها للحقول التى مر على زراعتها من 30- 40 يوم
ب) انتاج البصل الفتيل بالوجه البحرى :
1-- استمرار نقاوة الحشائش
2-الأستمرار فى نقل المشاتل الى الأرض المستديمة
3- اجراء الرش الدورى الوقائى بالمبيدات الموصى بها للحقول التى مر على زراعتها من 30- 40 يوم
4- يتم اضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتى بمعدل45 كجم وحدة ازوت / فدان او 150 كجم نترات النشادر / فدان بعد حوالى شهر من الزراعة فى الأرض المستديمة .
ب) انتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلى:
1- بداية الحصاد والتسميط وتجهيز الأبصال للتسويق
ج) انتاج بذوز البصل ( البصل الروس)
1- الأستمرار فى زراعة الأبصال لأنتاج التقاوى كما فى الشهر السابق
2- اجراء العزيق الجيد واضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتى بمعدل45 كجم وحدة ازوت / فدان (150 كجم نترات النشادر / فدان بعد شهر) من الزراعة تكبيش اسفل النباتات ويعقب ذلك الرى على الحامى .
3- اجراء العزيق الجيد للمرة الثانية واضافة الدفعةالثانية من السماد الأزوتى بمعدل45 كجم وحدة ازوت / فدان (150 كجم نترات النشادر / فدان) بعد شهر من الدفعة الأولى ويعقب ذلك الرى على الحامى
4- اجراء الرش الوقائى ضد حشرة التربس بالمبيدات الموصى بها.
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