مع بداية شهر جديد.. #1_ديسمبر يتصدر تويتر

نبدأ اليوم الثلاثاء بشهر جديد "ديسمبر" آخر شهر في سنة 2020، ويفصلنا أيام معدودة على عام جديد، يستبشر فيه الناس بالخير، ويطمحون بعام جديد أفضل مما مضى، خصوصًا بعدما أنهت 2020 كل طموحات وآمال الجميع.

وقد دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #1_ديسمبر ، معبرين عن التفاؤل ببداية شهر جديد.

فمنهم من ينتظر مرتب أول الشهر، ومنهم من ينتظر أمطار وجو الشتاء، ومنهم من ينتظر لقاح القضاء على فيروس كورونا وتنتهي الجائحة التي طالت علينا منذ بداية العام، ومنهم من يرغب في أن يودع سنة ويستقبل العام الجديد وسط أجواء احتفالات الكريسماس.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

وجاءت أبرز التغريدات كالتالي:

- ١ ، ديسمبر. على ديسّمبر أن يحَمل لنا هّديه تنسّينا أذيه أخـُوته.

- ١ ديسمبر على أمل بأن يكون ختام هذه السنة مُسالمًا

- 1 ديسمبر ليلة بهية كضوء القمر

- 1- ديسمبر- 2020 ????: عسى بداية ديسمبر تحمل لنا في طيّاتها فرح

جدير بالذكر أن عام 2020 كان ملىء بالأحداث، والتي لم تكن الأفضل على الإطلاق للكثير من الناس أو حتى على نطاق أوسع على نطاق الدول، فشهدنا فيها انهيارات وكوارث طبيعية وأزمات سياسية وآخرها فيروس كورونا والذي يعد الجائحة التي أصابت دول العالم أجمع.

وفي هذا الوقت تتسابق القنوات والمحطات الفضائية على استضافة المنجمين وعلماء الفلك ليعبروا عن توقعاتهم نحو عام جديد، ويتوقع كل منهم حسب ما يطلقون عليه "علم الفلك" ويظل الناس يستبشرون الخير حتى قدومه.

ويبدأ علماء الفلك ومهوسي الاطلاع على الأبراج في معرفة ما يحمله لهم العام الجديد، ولعل مراد الجميع في الآونة الأخيرة هو شيء وحيد العثور على لقاح فعال للتخلص من فيروس كورونا.

وعلى سبيل الاستبشار، قد عرضت فضائية العربية إنفوجراف، يكشف أن لقاح "موديرنا" الأمريكي ، أثبت فعالية 100% ، في علاج فيروس كورونا ، في المرحلة الثالثة من التجارب.

كما أثبتت الأبحاث ، أن اللقاح أثبت فعالية ، على جميع الفئات العمرية ، ولن يصدر عنها أية حالات مقلقة في التجارب ، منذ 16 نوفمبر .

ويتوقع توفير 20 مليون جرعة ، في الولايات المتحدة الأمريكية ، قبل نهاية العام الجاري .