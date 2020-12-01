لترؤس لجنة التشاور السياسي.. سامح شكري يغادر القاهرة متجها إلى الرياض

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، الثلاثاء، السفير سامح شكري، وزير الخارجية، متجها إلى الرياض في زيارة هناك، لترؤس لجنة التشاور السياسي بين مصر والسعودية، والتي تنعقد أعمالها على مستوى وزيري خارجية البلدين، بعد اجتماعات تنسيقية لكبار المسؤولين بمشاركة مساعدي وزيريّ الخارجية من الجانبين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم إنهاء إجراءات سفر سامح شكري والوفد المرافق له من خلال استراحة كبار الزوار، وغادر على متن الطائرة السعودية المتجهة إلى الرياض.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، سوف تشهد أعمال اللجنة حوارًا مُعمقًا بين البلدين الشقيقيّن حول التحديات المتنامية التي تشهدها المنطقة وسبل التعاطي مع التطورات المُتسارعة التي تشهدها الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام من الجانبين، وتأكيدًا على التضامن المتبادل بين مصر والسعودية في مواجهة ما يُهدد أمنهما واستقرارهما والأمن القومي العربي بشكل عام، فضلًا عن مناقشة سبل دفع أوجه التعاون الثنائي لآفاق أرحب خلال الفترة المُقبلة، وبما يعكس توجيهات القيادة السياسية في البلدين في هذا الصدد.