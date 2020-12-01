"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية للاستخدام الآمن لمبيدات الحشائش

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الخاصة بالاستخدام الصحيح والآمن لمبيدات الحشائش، لضمان مكافحة فعالة للحشائش وصيانة المحصول والمحافظة على البيئة.

وشملت التوصيات التي أعدها المعمل المركزي لبحوث الحشائش الآتي:

١- تعرف على أنواع الحشائش المراد مكافحتها فى المحصول لإختيار المبيد المناسب طبقًا للتوصيات المعتمدة لوزارة الزراعة.

٢- أشترى المبيد من مصدر موثوق منه مع تجنب شراء المبيد من مصادر مجهولة.

- تأكد من وجود البطاقة الإستدلالية للمبيد على العبوة وتاريخ صلاحية المبيد .

٣- أختار آلة الرش المناسبة وأغسلها جيدًا قبل وبعد الرش وكذلك معايرتها.

٤- يجب مراعاة رش المبيد فى التوقيت و بالمعدل المناسب وذلك طبقا للتوصيات المعتمدة لوزارة الزراعة مع مراجعة المرشد الزراعى فى ذلك.

٥- يمنع خلط مبيدات الحشائش معًا أو مع أى مبيدات اخرى حشرية أو مرضية أو أسمدة أو عناصر غذائية أو أحماض أمنية.

٦- تجنب الرش فى وقت هبوب الرياح أو عند إرتفاع درجات الحرارة أو سقوط الامطار أو فى الأراضى المتأثرة بالملوحة والجفاف.

٧- يجب توزيع المبيد أثناء الرش بإنتظام وعدم ترك مساحة غير مرشوشة او تكرار الرش فى نفس المساحة.