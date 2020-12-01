القوى العاملة: تحصيل 315 ألفا و 247 جنيها مصريا مستحقات عامل مصري بالسعودية

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في صرف مستحقات المواطن المصري " أحمد .س" وبلغت 75 ألفًا و599 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 315 ألفا و 247 جنيها تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة صرف مستحقات المواطن المذكور ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها .

وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالى وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أكد فيه أن المكتب قام بمتابعة مستحقات المواطن المذكور حتى تم صرفها من بنك الراجحى ، فضلا عن حصوله من كفيله على تأشيرة خروج نهائي وبذلك تم تسوية شكواه الواردة ، وقدم الشكر لوزارة القوي العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي على مساعدته فى الحصول على مستحقاته كاملة.