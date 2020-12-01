القوى العاملة: 35.4 مليون جنيه تعويضًا لـ 17 مصريا توفوا بـ كورونا بالسعودية

كشف وزير القوي العاملة محمد سعفان عن استحقاق أسر 17 عاملا مصريا يعلمون بالقطاع الصحي بالمملكة العربية السعودية، وافتهم المنية بسبب الإصابة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) تعويضا يصل إلي 8.5 مليون ريال سعودي ، أي ما يوازي 35 مليونا و445 ألف جنيه مصري، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء بالمملكة الذي أقر 500 ألف ريال لذوي المتوفين بسبب الفيروس من العاملين بالقطاع الصحي بالمملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة بالرياض بالمملكة ، لفت فيه الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس المكتب بالرياض، إلي أنه جاري التنسيق مع الشئون القنصلية بالرياض في هذا الخصوص، حيث تم حصر حالات الوفاة بدائرة اختصاص القنصلية العامة وبلغت 17 حالة وتم مخاطبة وزارة الصحة السعودية لمعرفة آلية صرف المستحقات.

يذكر أن مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز قرر في وقت لا حق صرف مبلغ 500 ألف ريال (نحو 133 ألف دولار) لذوي المتوفين بسبب فيروس كورونا بالمملكة من العاملين بالقطاع الصحي سواء العام أو الخاص، ويشمل السعوديين وغير السعوديين العاملين سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين، ويعمل بأثر رجعي منذ تسجيل أول إصابة بـ كورونا في السعودية بتاريخ 2 مارس 2020.