بحثا إمكانية تطبيق التجربة المصرية للقضاء على العشوائيات.. رئيس "المقاولون العرب" يلتقي وزيرة إسكان جيبوتي

التقى المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، ورئيس مجلس إدارة الشركة السابق، أمس وزيرة الإسكان والتعمير الجيبوتية "أمينة حمد"، وذلك على هامش الزيارة التي أجراها إلى جيبوتي، رئيسًا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب في إطار المباراة التي جمعته بفريق "ارتا سولار" الجيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال بيان للسفارة المصرية في جيبوتي الثلاثاء، إنه تم خلال اللقاء بحث آفاق اضطلاع شركة المقاولون العرب، الرائدة بدور في مجال تحديث البنية التحتية بدولة جيبوتي الشقيقة، وكذلك مساعدتها على معالجة مشكلة العشوائيات اقتداءً بالتجربة المصرية في هذا الصدد. كما وجه المهندس محسن صلاح الدعوة للوزيرة الجيبوتية ومساعديها لزيارة شركة المقاولون العرب بالقاهرة للاطلاع على إمكانياتها ومشروعاتها ومعاهد التدريب بها.

من جانبه، أكد السفير المصري محمد مصطفي عرفي، أن الجانب الجيبوتي يتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة للشركة في ضوء اضطلاعها بالعديد من المشروعات بالدول الأفريقية والعربية، وذكر أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى إمكانية قيام الشركة بتوفير فرص لتدريب المهندسين والحرفيين الجيبوتيين، مبرزًا ما تحظى به مصر من مكانة كبيرة في جيبوتي بما يعزز من فرص التعاون بين البلدين الشقيقين.