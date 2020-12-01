لجنة التدريب بالقومي للمرأة توصى بوضع نموذج توثيقي لاحتياجات الجمعيات

فى إطار فعاليات حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة و لليوم الثانى على التوالى استكملت أعمال الدورة التدريبية التى تنظمها كل من لجنتى المنظمات الأهلية والتدريب بالمجلس القومى تحت عنوان" أعضاء المنظمات الأهلية فى ظل جائحة كورونا " عبر تقنية الفيديو وبحضور 28 فردا.

أشار الدكتور نبيل صموئيل مقرر لجنة المنظمات الأهلية الى عدة توصيات أهمها التركيز على التواصل بين الجمعيات وادارات المجلس المختلفة وفكرة العمل الجماعى والقدرة الكلية التى يتبناها المنتدى مؤكدا ان فكرة التوثيق للخبرات والجهود وتبادلها ومعرفة التحديات ومن أهم ملامح الخطوط المستقبلية التى يجب العمل عليها من خلال وضع مقترح لنموذج توثيقى الى جانب الاستمارة المقترحة التى تغطى الاحتياجات للجمعيات والتى على أساسها سوف يتم البناء المعرفى للتدريب الممتد للمنظمات الأهلية ولجنة التدريب .

واستعرضت الدكتورة نسرين البغدادى عضوة المجلس مقررة لجنة التدريب الحملات التى يقوم بها المجلس ودورها الكبير فى مناهضة العنف بكافة أشكاله الواقع على المرأة مثل حملة التاء المربوطة ، وكونى حملة لأنى رجل وحملات طرق الأبواب وحملة مسابقة تغيير الأمثال الشعبية .

وأوضحت الدكتورة احلام حنفي عضوة المجلس مقررة لجنة الصحة والسكان ما قدمته القيادة السياسية والوزارات المعنية من جهود سواء مالية أو خدمية أو حزمة قرارات لتكون مصر من أولى الدول التى استطاعت العبور من الأزمة والتعامل مع الجائحة مضيفة ان على الرغم من التحديات وقلة الموارد الخاصة بالمستلزمات الطبية والتجهيزات التى تم العمل على توفيرها استطاعت مصر ان تتخطى أزمة كورونا بكل نجاح

كما اشارت الدكتورة أحلام حنفي الى حي الأسمرات الذى يدعو الى الفخر و عبر الى بر الأمان من جائحة كورونا وذلك يرجع الى اهتمام الدولة بتوفير سكن ملائم لهم

كما اشادت الدكتورة احلام حنفي بالدور الكبير للجيش الأبيض الذى يعتبر اغلبه من النساء سواء الطبيبات او التمريض من تقديم الخدمات الصحية والدور العظيم والتضحيات التى استطاعت الدولة تقديرها وتقديم كل الدعم لهن ولأسرهن .

واستعرضت نهى مرسى مدير عام اللجان رصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال الجائحة وأهم السياسات والاجراءات التى نفذها المجلس وفقا لبرنامج الحكومة والجهود التى قام بها من خلال عرض للاحصائيات والنسب التى توضح الاحتياجات التى تم على اساسها تنفيذ السياسات المشار اليها ،كما استعرضت اهم الاجراءات التى تم تنفيذها من قبل الحكومة وتبناها المجلس منذ بداية الجائحة فى فبراير وحتى الآن، و الدور الكبير الذى يقدمه مكتب شكاوى المرأة بالمجلس من تلقى البلاغات عبر الخط المختصر 15115

وفى جلسة عن الإجراءات الاحترازية التى قامت بها الحكومة لمواجهة الجائحة أوضحت مى محمود مدير عام مركز تنمية مهارات المرأة عن دور المركز من خلال المحاور التى يعمل من خلالها سواء تنمية المهارات المراة والتسويق والتشبيك والتوجيه مشيرة الى المبادرات التى اطلقها المجلس منها قدها وقدود وبرنامج صاحبات المشروعات الصغيرة تمضين قدما ، مؤكدة على دور المركز خلال الجائحة فقد قام المركز بتدشين استبيان عن طرق الانترنت لرائدات الأعمال لمعرفة التحديات التى تواجههن ، واعداد حقيبة للتسويق الالكترونى والاستمرار فى اصدار كتالوجات المرأة المصرية ، والتدريب على صناعة الكمامات والكروشية وأخيرا الفيديوهات التى يتم اطلاقها حاليا بعنوان أسرار الحرفة .