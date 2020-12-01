الرئيس السيسي يهنئ رئيسي أفريقيا الوسطى ورومانيا بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين اركانج تواديرا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي. كما بعث الرئيس السيسي، ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس رومانيا كلاوس فيرنر يوهانيس؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

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