نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجتماع موسع لمناقشة سبل زيادة التدفق السياحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناقش وزير السياحة والآثار العديد من الآليات والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في زيادة التدفق السياحي إلى مصر من الأسواق المختلفة، بالإضافة إلى سبل تنشيط حركة السياحة الداخلية خاصة في ظل اقتراب اجازات أعياد الميلاد المجيدة ومنتصف العام الدراسي الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع لوزير السياحة والآثار، مع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء الغرف، ورؤساء جمعيات المستثمرين السياحيين، بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين السياحيين.

وتطرق الوزير للحديث عن التعاون القائم مع الوزارات المعنية وخاصة وزارة الطيران المدني لدراسة إمكانية عمل مبادرات تسويقية لتشجيع السياحة الداخلية منها منح تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران الداخلي، وكذلك منح تخفيض على أسعار تذاكر زيارة المتاحف والأماكن الأثرية المختلفة بالمدن السياحية.

كما تم عرض الفرص المتاحة للاستثمار لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين في المتاحف والمواقع الأثرية، وفرص الاستثمار السياحى في بعض الأنشطة السياحية، هذا بإلاضافة إلى بحث أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة والقطاع الخاص لتكثيف الحملات الترويجية لمصر وتسليط الضوء على التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، و ذلك فيما بعد أزمة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار يحرص منذ توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار في ديسمبر الماضي على عقد لقاءات موسعة ومستمرة مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف و العديد من المستثمرين السياحيين بالمحافظات السياحية المختلفة منها البحر الأحمر ومرسي علم وجنوب سيناء وطابا ونوبيع والأقصر وأسوان، وذلك للاستماع لمشاكلهم ومناقشة مقترحاتهم لدعم وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر.