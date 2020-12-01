نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تستهل زيارة كفر الشيخ بلقاء المحافظ.. وتتفقد جمعية الهلال الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استهلت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، زيارتها لمحافظة كفر الشيخ اليوم الثلاثاء، بلقاء اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بديوان عام المحافظة.

وأستعرضت وزيرة التضامن الإجتماعي مع محافظ كفر الشيخ أوجه التعاون فيما بتعلق بمشروعات وبرامج الوزارة التى يتم تنفيذها في المحافظة، حيث اتفق الطرفان على زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يعود بالنفع على الأسر الأولى بالرعاية.

وتفقدت نيفين القباج يرافقها اللواء جمال نور الدين جمعية الهلال الأحمر المصري بمحافظة كفر الشيخ، والتي تضم مركز العناية المركزة، ومركز الغسيل الكلوى، بالإضافة إلى حضانة الأطفال المبتسرين.

وأستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي لشرح واف عن الامكانيات التي تضمها الجمعية والخدمات الطبية التي تقدمها للمواطنين، خاصة وحدة العناية المركزة التي تم تجهيزها علي أحدث مستوي وتضم عشر أسرة، كما أن وحدة الغسيل الكلوي تضم ١٥ جهازا، بالإضافة إلي جهازين للتنفس الصناعي.

وألتقت نيفين القباج العاملين داخل جمعية الهلال الاحمر المصري،حيث وجهت لهم الشكر علي مجهوداتهم التي يقدمونها للمواطنين، كما طالبتهم بالاستمرار علي نفس وتيرة العمل المتميز وتقديم كل الخدمات المتاحة للمواطنين.

كما تتفقد الوزيرة أيضًا، في إطار الزيارة، دار حضانة الأمل للأيتام، ودار حضانة الرضع الأيتام.