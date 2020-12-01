سفيرة النوايا الحسنة: لقاء السيسي مع أبو مازن هدفه الوصول إلى خطوات جادة لحل القضية الفلسطينية

قالت سفيرة النوايا الحسنة، سناء زايد، إن زيارة الرئيس الفلسطيني محمد عباس أبو مازن إلى القاهرة ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي تأكيدًا لثقة القيادة الفلسطينية في الدور المصري لحل الأزمة، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار التنسيق المستمر بين البلدين للوصول حول خطوات جادة لحل القضية الفلسطينية.

وأوضحت "زايد" في بيان لها اليوم، أن مصر ستستمر في أداء دورها القومي تجاه القضية الفلسطينية، وذلك لوصول الفلسطينيين إلى كامل حقوقهم المشروعة، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة على أن مصر هي الداعم الأول للقضية الفلسطينية لذلك يعد ملفها له أهمية خاصة من الجانب المصري في كل وقت.

وأشارت زايد، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف وتكثيف كافة الجهود العربية من أجل استئناف مفاوضات عملية السلام.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استقبل بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، كما شارك من الجانب الفلسطينى كلٌ من حسين الشيخ رئيس هيئة الشئون المدنية، واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، والسفير الفلسطينى بالقاهرة دياب اللوح.