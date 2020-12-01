"الزراعة" تصدر تعليمات لمزارعي البصل وقصب السكر خلال ديسمبر.. منها استمرار العزق وتجهيز الأبصال

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر ديسمبر.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:



ا) انتاج البصل الفتيل بالوجه القبلى:

1-يجب الأنتهاء من نقل المشاتل الى الأرض المستديمة

2- استمرار نقاوة الحشائش

3- اجراء الرش الدورى الوقائى بالمبيدات الموصى بها للحقول التى مر على زراعتها من 30- 40 يوم

ب) انتاج البصل الفتيل بالوجه البحرى :

1-- استمرار نقاوة الحشائش

2-الأستمرار فى نقل المشاتل الى الأرض المستديمة

3- اجراء الرش الدورى الوقائى بالمبيدات الموصى بها للحقول التى مر على زراعتها من 30- 40 يوم

4- يتم اضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتى بمعدل45 كجم وحدة ازوت / فدان او 150 كجم نترات النشادر / فدان بعد حوالى شهر من الزراعة فى الأرض المستديمة.

ب) انتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلى:

1- بداية الحصاد والتسميط وتجهيز الأبصال للتسويق.

ج) انتاج بذوز البصل ( البصل الروس)

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1- الأستمرار فى زراعة الأبصال لأنتاج التقاوى كما فى الشهر السابق.

2- اجراء العزيق الجيد واضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتى بمعدل45 كجم وحدة ازوت / فدان (150 كجم نترات النشادر / فدان بعد شهر) من الزراعة تكبيش اسفل النباتات ويعقب ذلك الرى على الحامي.



3- اجراء العزيق الجيد للمرة الثانية واضافة الدفعةالثانية من السماد الأزوتى بمعدل45 كجم وحدة ازوت / فدان (150 كجم نترات النشادر / فدان) بعد شهر من الدفعة الأولى ويعقب ذلك الرى على الحامي.



4- اجراء الرش الوقائى ضد حشرة التربس بالمبيدات الموصى بها.

