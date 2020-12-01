إنشاء القناطر وسد النهضة على مائدة مباحثات وزير الري مع السفير الياباني

بحث الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري مع نوكي ماساكي سفير اليابان لدى مصر عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.

وقال الدكتورعبد العاطي - خلال اللقاء اليوم الثلاثاء - إن التعاون بين مصر واليابان يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية، كما تم مناقشة موقف مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم طرح المشروع في مناقصة عامة عالمية بتاريخ 8 ديسمبر 2020.

وأوضح أنه استعرض مع السفير الياباني الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة في استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

يذكر أن مجموعة قناطر ديروط تعد من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم وتقع على ترعة الإبراهيمية، ويهدف مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين أعمال الرى لزمام مساحته حوالي 1,5 مليون فدان في خمس محافظات هي (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة) لتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها المجموعة بالمحافظات الخمس.



ويأتي هذا المشروع استكمالا للقناطر التي سبق تنفيذها على بحر يوسف خلال السنوات الماضية وهي قناطر (اللاهون – حسن واصف – الجيزة – مازورة – ساقولا – منشأة الذهب).