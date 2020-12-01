من المقرر اليوم نادي الأهلي سيخوض مباراة اليوم أمام نادي الاتحاد السكندري، في نصف نهائي كأس مصر علي استاد "السويس الجديد" في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.
ومن المتوقع أن يلعب اليوم الاهلي التشكيل كالأتي: في حراسة المرمي الشناوي ولطفي وشوبيرواكرم توفيق ومجدي قفشه و حسين الشحات وياسر ابراهيم وبدر بانون وجيرالدو وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر، وعربي بدر وصلاح محسن ومروان محسن وايمن أشرف وعلي معلول وعمرو السوليه، ومحمود وحيد ومحمد هاني ورامي ربيعه.
اقرأ أيضا: تعرف على قائمة طنطا لمواجهة الترسانة اليوم
والجدير بالذكر أن أخر مواجهات النادي الأهلي في كأس مصر كان أمام فريق ابوقير للأسمده وانتهت المباراة لصالح الأهلي بنتيجة 2/1.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على قائمة الأهلي المتوقع خوضها في مباراة كأس مصر اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.