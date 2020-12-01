تعرف على قائمة الأهلي المتوقع خوضها في مباراة كأس مصر اليوم

من المقرر اليوم نادي الأهلي سيخوض مباراة اليوم أمام نادي الاتحاد السكندري، في نصف نهائي كأس مصر علي استاد "السويس الجديد" في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يلعب اليوم الاهلي التشكيل كالأتي: في حراسة المرمي الشناوي ولطفي وشوبيرواكرم توفيق ومجدي قفشه و حسين الشحات وياسر ابراهيم وبدر بانون وجيرالدو وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر، وعربي بدر وصلاح محسن ومروان محسن وايمن أشرف وعلي معلول وعمرو السوليه، ومحمود وحيد ومحمد هاني ورامي ربيعه.

اقرأ أيضا: تعرف على قائمة طنطا لمواجهة الترسانة اليوم



والجدير بالذكر أن أخر مواجهات النادي الأهلي في كأس مصر كان أمام فريق ابوقير للأسمده وانتهت المباراة لصالح الأهلي بنتيجة 2/1.