القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كأس مصر

يستعد فريقي الأهلي والاتحاد السكندري للمباراة الحاسمة في نصف نهائي كأس مصر، والتي ستُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً علي استاد "السويس الجديد".

ومن المقرر إذاعة مباراة الأهلي والاتحاد عبر قناة أون تايم سبورت حيث يدخل لاعبين الأهلي المباراة وسط معنويات مرتفعة بعد الفوز الثمين علي نظيره الزمالك في النهائي الإفريقي، إذ يرغب فريق الاتحاد السكندري في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل التأهل أيضًا إلى المباراة النهائية من كأس مصر بعدما تغلب الفريق على أسوان بهدف نظيف.

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يذكر أن الأهلي نجح في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف، أحرز الأهداف كل من عمرو السوليه ومجدي "قفشه" وشيكابالا لنادي الزمالك.