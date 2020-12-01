محافظ الإسماعيلية: الانتهاء من إنشاء كوبرى للمشاة على ترعة بورسعيد

قال شريف بشارة محافظ الإسماعيلية إنه تم الانتهاء من إنشاء كوبري للمشاه على ترعة بورسعيد بالكيلو 15 بطريق (الإسماعيلية - بورسعيد) لخدمة المواطنين ولتيسير الحالة المرورية للمشاه في عبورهم لقرية النصر يوميا.

وأضاف المحافظ - في بيان صحفي اليوم - أنه تم الانتهاء كذلك من تبطين ترع التوسع والشباب والعقارية بشرق قناة السويس بنطاق المحافظة بطول 180 مترا، بهدف سرعة حسم مشاكل النهايات على الترع، وتوفير فرص عمل لأهالي المنطقة بالمشروع أثناء تنفيذه.

وأشار إلى أنه استمرار لخطة المحافظة في الانتهاء من رصف الطرق الداخلية والخارجية والقرى وإنشاء محاور مرورية جديدة تقوم الآن مديرية الطرق بالإسماعيلية برصف المحور الرئيسي بطريق الكوبري الجديد بأبوخليفة حتى أبو طفيلية بطول 2.5 كيلو متر وبتكلفة 3 ملايين جنيه، وإنشاء طرق بالمنطقة الحرة الأستثمارية الرئيسية المرحلة الثانية بطول 6 كيلو مترات وبتكلفة 21 مليون جنيه، والبدء في مشروع رصف طريق جبل مريم بطول 8 كيلومترات ، وجاري البدء برصف طريق (الأسماعيلية - السويس) الصحراوي حتى قرية السعدية بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه.

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وحول الجهود المحلية بالإقليم، قال محافظ الإسماعيلية إن الوحدة المحلية بقرية جلبانة بالقنطرة شرق بأرض سيناء قامت بتوزيع ٧٠٠ بطانية و١٨٠ كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، كما تم التوزيع بهدف تخفيف الأعباء عن تلك الأسر تطبيقاً لسياسة الدولة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.