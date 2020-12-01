مايسة عطوة: زيارة الرئيس الفلسطيني لمصر هدفها تجديد التشاور

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيلة القوى العاملة، إن أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر، ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي في توقيت بالغ الأهمية، مشيرة أن هدف الزيارة هو تجديد التشاور والتعاون الدائم المستمر مع الرئيس السيسي تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية الإقليمية والعالمية، خاصة ما تمر به المنطقة الفلسطينية من ظرف شديد الخصوصية.

وأضافت "عطوة" في بيان لها اليوم، أن الزيارة تأتي في ظل ظروف ومتغيرات إقليمية، مؤكدة أن القيادة الفلسطينية تعي تمامًا الدور المصري فى حل القضية الفلسطينية، واهتمامها للوصول إلى حل يجعل الفلسطينيين يعيشون في أمان دائم.

وتابعت وكيلة القوى العاملة:" أن الحرص الدائم على مواصلة التنسيق مع مصر وإطلاعها على تطورات المشهد الفلسطيني، يجعلها في دائرة الضوء، ويعد العنصر الرئيسي لإبقاء القضية الفلسطينية".

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الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استقبل اليوم بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، كما شارك من الجانب الفلسطينى كلٌ من حسين الشيخ رئيس هيئة الشئون المدنية، واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، والسفير الفلسطينى بالقاهرة دياب اللوح.