وفاة الحاج عبدالغفور البرعي الحقيقي أشهر تاجر خردة بالحدادين

توفى الحاج نادي السباعي، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وهو أحد أكبر تجار الحديد والخردة بمنطقة الحدادين بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، متأثرا بوعكة صحية شديدة. والحاج نادى السباعى هو البطل الحقيقى عبد الغفور البرعى التى جسدها الفنان الراحل نور الشريف فى مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى. اقرأ أيضا: مطالب بالقبض على فتاة الهرم صاحبة "فوتو سيشن" سقارة المثير للجدل

والتقى الفنان نور الشريف بالحاج نادى السباعى بمسقط رأسه بطنطا، لجمع تفاصيل عن حياته ومسيرة نجاحه والتى قام بدوره بتجسيدها فى حلقات المسلسل.

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