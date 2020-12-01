تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش في كأس مصر

يسعي نادي الزمالك اليوم للفوز علي نادي طلائع الجيش بعد خسارته في نهائي البطولة الإفريقية أمام فريق الأهلي. ومن المقرر إقامة المباراة علي استاد برج العرب في تمام الساعة الخامسة مساءً، من ناحية أخرى يسعى فريق طلائع الجيش تحت قيادة طارق العشرى فى تحقيق المفاجأة أمام الزمالك وتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة اليوم كأس مصر. التشكيل المتوقع يخوض مباراة اليوم كالأتي: في حراسة المرمي محمد ابو جبل واسلام جابر ومحمود عبد الغني. اقرأ أيضا: القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كأس مصر



وفي الدفاع محمود علاء وأحمد عيد وروقه. وخط وسط طارق حامد. وفي الهجوم محمود شيكابالا. ومحمد اوناجم ومصطفي محمد وأحمد سيد زيزو.



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