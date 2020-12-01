الامين العام للشيوخ : معظم النواب لم يتسلموا فيزا صرف البدلات..وخمس نواب تنازلوا عن مكافاتهم

أكد الأمين العام لمجلس الشيوخ محمود عتمان أن معظم اعضاء مجلس الشيوخ لم يتسلموا فيزا الخاصة بالمكافاءة الخاصة بهم ، وهناك خمس نواب من مجلس الشيوخ تبرعوا بمكافاتهم لصندوق تحيا مصر .

واكد الامين العام خلال لقاءة اليوم للمحررين البرلمانين ان مايحصل عليه اعضاء مجلس الشيوخ والنواب في مصر هو اقل مكافاءة يحصل عليها برلمانيون في العالم حتي الصومال تحصل على مكافآ ت اكبر من البرلمانيين في مصر

وكشف الامين العام لمجلس الشيوخ ان جلسه مجلس الشيوخ الماضيه كانت المكافاءة ٢٠٠ جنيه فقط وهناك نواب تبرعوا بشيكات للبوفيه مجلس الشيوخ لافتا انه تحدث مع برنامج علي مسؤليتي مع الاعلامي احمد موسي في كافه تفاصيل مكافة مجلس الشيوخ وبعدها تواصل مع الاعضاء واكدو انهم متنازلين عن مكافاتهم .

وقد قال المستشار محمود عثمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن 90% من بنود لائحة مجلس الشيوخ مأخوذة عن مجلس النواب؛ وبند إعفاء مجلس الشيوخ من الضريبة أخذناه من لائحة مجلس النواب.

وأضاف "عثمان"، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن إعفاء مجلس الشيوخ من الضرئب متروك لمجلس النواب القادم وسوف يتم تنفيذ قرارهم؛ مؤكدا أن المكافأة التي يحصل عليها النواب قليلة ولا تستحق.

وأشار الأمين العام لمجلس الشيوخ، إلى أن أعضاء المجلس لا يمانعون من إلغاء إعفائهم من الضريبة، موضحًا «أقل مكافأة في العالم هي التي نحصل عليها طبقا لمكافآت كل النواب في العالم».

وأكد "عثمان"، أنه لا تعارض أبدا بين لائحة مجلس النواب والشيوخ، منوها بأن مجلس الشيوخ ليس من اختصاصه مراقبة أداء الحكومة.

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة أمس، الأحد، الموافقة على إدراج موازنة المجلس رقما واحدًا في موازنة الدولة.

وحسب المادة (262) من مشروع القانون التي وُفق عليها "المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدًا في موازنة الدولة"، وأوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس أن لقسم التشريع بمجلس الدولة ملاحظة تم استعراضها خلال اجتماع اللجنة الخاصة المناط بها إعداد اللائحة وتم الانتهاء إلي الإبقاء علي النص كما أعدته اللجنة لاسيما وأنه يتفق مع ما تضمنته لائحة مجلس النواب.

كما وافق المجلس علي المادة (284) من مشروع اللائحة والتي تقضي بإعفاء أي مبالغ لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز التناول عنها، وأن يتقاضي عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 ألاف جنية تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمي عن الحد الأقصى للأجور.

يُشار إلي أن أحد الأعضاء كان قد طالب بعدم إعفاء أعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب إلا أن رئيس المجلس أكد أن النص عرض علي مجلس الدولة ولم يكن هناك ملاحظة في هذا الشأن، ووافق المجلس في الختام علي النص كما ورد بمشروع القانون الذي انتهت إليه لجنة اللائحة.

أيضا وافق المجلس علي المادة (288) والتي تقضي بأن يسبق رئيس مجلس الشيوخ بروتوكوليا، رئيس مجلس الشيوخ، ويسبق الوكيلان نواب رئيس مجلس الوزراء، وعندما طالب أحد الأعضاء النص علي أن يسبق رئيس مجلس الشيوخ نظيره بمجلس النواب، لعدة اعتبارات منها أنه رئيسًا لحزب سياسي، رفض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ذلك هذا الحديث بقوله : هذه شخصنة للأمور، هذا لن يحصل".