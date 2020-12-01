الهيئة العربية للتصنيع تبحث التعاون المشترك مع شركات المجر

جدة - نرمين السيد - استقبل، اليوم الثلاثاء، الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أندراس كوفاكس، سفير جمهورية المجر، فى أول زيارة له للهيئة منذ تعيينه سفيرًا لبلاده فى القاهرة.





خلال اللقاء، تم عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا فى العديد من مجالات الصناعة المختلفة، بما فى ذلك تدريب الكوادر البشرية، خاصة أن هناك تعاون متميز وتاريخى بين الهيئة العربية للتصنيع وكبرى الشركات المجرية فى العديد من مجالات الصناعة.

كما تم بحث تعزيز آليات التعاون فى مجال الاتصالات وعمليات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى والسيارات صديقة البيئة باستخدام الغاز الطبيعى.

وأكد التراس، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية، مُشيرًا إلى أهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين "القاهرة وبودابست" من خلال اللجنة المصرية المجرية، وكيفية الاستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك فى مجالات التصنيع المُختلفة.

أضاف، أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كبرى الشركات المجرية، لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة فى الصناعة المحلية، لافتًا إلى بحث زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك فى السوق المصرية والعربية والإفريقية.

من جانبه، أكد سفير المجر أن النجاحات التى حققتها مصر مؤخرًا فى كافة المجالات جذبت أنظار الشركات العالمية العملاقة، ومنها المجرية لتعزيز التعاون المشترك فى ظل تحسن مناخ الاستثمار والاستقرار الأمنى والاقتصادى الذى تتمتع به مصر حاليًا، مُشيدًا بالعاصمة الإدارية وحجم الإنجازات والمشروعات القومية التى تشهدها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وخلال تفقده معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أشاد كوفاكس بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية، وهو ما يشجع العديد من الشركات المجرية لعقد المزيد من الشراكات مع العربية للتصنيع لتعميق التصنيع فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.