فيديو.. مصطفى محرم وحكايات مشواره الفنى فى كنوز الوطن مع أيمن عدلى

جدة - نرمين السيد - ويتحدث مصطفى محرم، خلال اللقاء عن أهم كتاباته الأدبية وأعماله الدرامية والتى يتربع على عرشها مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" للفنان نور الشريف والفنانة عبلة كامل.
وقال محرم إن نور الشريف بمثابة كتاب يجب أن يقرأه كل فنان يريد أن يحقق النجاح فى مشواره الفنى.
وذكر مصطفى محرم أنه يدين بنجاحه فى عالم الفن والأدب للمخرج صلاح أبو سيف، مؤكدا أنه هو من علمه فن كتابة السيناريو.
وعن نجاح مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" الجماهيرى الكبير، قال مصطفى محرم إن المسلسل نجح نجاحا كبيرا لم يحققه مسلسل أخر من قبل.
وأشار محرم إلى أن الدراما التليفزيونية أصبحت بديلا للجريدة اليومية لدى المواطن المصرى.
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