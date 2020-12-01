إنفوجراف.. مبادرة علاج الأمراض المزمنة مستمرة فى مهمتها حتى 31 ديسمبر

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، استمرار مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى حتى 31 ديسمبر.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، استمرار مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى حتى 31 ديسمبر. ودعت الوزارة، المواطنين، إلى التوجه لأماكن تقديم خدمات المبادرة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالتهم الصحية.

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