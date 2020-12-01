قناة السويس: 488 مليونا و100 ألف دولار إيرادات القناة خلال نوفمبر الماضى

جدة - نرمين السيد - قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات القناة بلغت 488 مليونًا و100 ألف دولار خلال نوفمبر الماضى مقابل 476 مليونًا و700 ألف دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضى بزيادة قدرها 2.4%.





وأضاف ربيع، فى بيان اليوم، أنه تم تسجيل عبور 1614 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات بلغ 100 مليون و200 ألف طن خلال نوفمبر الماضى بالرغم من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد. وأوضح أن انتظام حركة الملاحة بالقناة كان له بالغ الأثر فى زيادة معدل الإيرادات المحققة، كما أن السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التى انتهجتها الهيئة خلال الآونة الأخيرة نجحت فى تقليل التأثير السلبى لأزمة تفشى كورونا، وكسب ثقة العملاء وجذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

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